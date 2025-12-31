À l’approche de 2026, l’envoi des vœux de Nouvel An reste un rituel incontournable. Famille, amis, collègues ou partenaires professionnels : chacun mérite un message adapté. Pour vous aider à trouver l’inspiration, Euronews propose une sélection de 120 messages de vœux, classés par catégories, mêlant émotion, humour, inspiration et professionnalisme.

Bien préparer ses vœux de Nouvel An

Avant d’appuyer sur “envoyer”, quelques règles simples permettent d’éviter les maladresses. Il est recommandé de personnaliser les messages selon le destinataire et d’éviter les envois identiques à l’ensemble de ses contacts. La programmation des messages à l’avance peut également s’avérer utile, surtout lors des heures les plus chargées.

Les moments d’envoi ont aussi leur importance :

le 31 décembre au matin pour les contacts professionnels,

le soir pour la famille et les amis proches,

le 1er janvier pour répondre aux messages reçus et élargir les envois.

Des messages remplis d’émotion pour la famille

La famille occupe une place particulière dans les vœux de fin d’année. Les messages privilégient l’amour, la gratitude et l’unité, en mettant l’accent sur la santé, la joie et les souvenirs partagés.

Humour et légèreté pour les amis

Entre amis, place à la décontraction. Les messages humoristiques, inspirés de la technologie, des résolutions ou du quotidien, permettent de démarrer l’année 2026 sur une note légère et complice.

Des vœux romantiques pour son ou sa partenaire

Le passage à la nouvelle année est aussi un moment propice pour exprimer ses sentiments. Les messages romantiques mettent en avant l’amour, la complicité et les projets communs à construire au fil des 365 jours à venir.

Messages adaptés aux groupes WhatsApp

Pour les groupes familiaux ou amicaux, les vœux collectifs restent efficaces. Ils soulignent l’esprit de solidarité, les souvenirs partagés et l’envie de poursuivre l’aventure ensemble en 2026.

Inspiration et motivation pour bien commencer l’année

Certains messages se veulent plus encourageants, axés sur les objectifs, les rêves et le dépassement de soi. Idéals pour transmettre de l’énergie positive à l’aube de la nouvelle année.

Vœux spirituels et religieux

Pour ceux qui accordent une place importante à la spiritualité, des messages évoquant la bénédiction, la paix et la protection divine trouvent naturellement leur place parmi les vœux de 2026.

Messages courts et efficaces

Sobres et directs, ces messages conviennent parfaitement aux envois rapides ou aux contacts plus occasionnels, tout en conservant l’essentiel : souhaiter une bonne année.

Des formules professionnelles pour le travail

Dans un cadre professionnel, le ton reste formel et respectueux. Les messages mettent l’accent sur la reconnaissance, la collaboration et les perspectives de réussite pour l’année à venir.

Vœux pour collègues, voisins et connaissances

Plus chaleureux mais toujours courtois, ces messages entretiennent de bonnes relations au quotidien, que ce soit au travail ou dans le voisinage.