L’Agence américaine de gestion des situations d’urgence (FEMA) a déboursé 250 millions de dollars à 11 États hôtes des matches de la Coupe du monde de football 2026 ainsi qu’à la région de la capitale fédérale, dans le but de sécuriser l’espace aérien du pays contre la menace des drones.

Les fonds alloués pourront être utilisés pour renforcer les capacités des autorités locales et nationales à détecter, identifier, suivre ou neutraliser les drones suspects, selon un communiqué du département de la sécurité intérieure.

S’inscrivant dans le cadre du nouveau programme de subventions de la FEMA visant à lutter contre les aéronefs sans pilote (UAV), l’initiative vise à “protéger le public contre les drones hostiles lors d’événements rassemblant un grand nombre de personnes”, conformément au décret présidentiel sur le rétablissement de la souveraineté de l’espace aérien américain.

Cette mesure prend une importance particulière à l’approche de la Coupe du monde de football 2026, organisée l’été prochain conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, qui s’annonce comme le plus grand événement sportif à l’échelle mondiale.

Le programme de subventions C-UAS prévoit un financement fédéral total de 500 millions de dollars sur deux ans, destiné à renforcer les capacités des États américains et des collectivités locales face à la menace posée par les aéronefs sans pilote.

L’annonce de la FEMA concerne la première tranche de 250 millions de dollars, destinée aux États accueillant la Coupe du monde et à la région de la capitale fédérale qui accueillera durant l’été 2026 les festivités marquant le 250e anniversaire de l’indépendance des Etats-Unis d’Amérique.

La seconde moitié des fonds sera distribuée l’année prochaine à l’ensemble des États et territoires américains, avec un accent particulier sur le renforcement des capacités de détection et d’intervention à l’échelle nationale.