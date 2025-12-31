Le match Soudan – Burkina Faso se dispute mercredi 31 décembre 2025 à 17h00, au Stade Mohammed V, pour la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Cette rencontre pèse lourd dans la course à la qualification.

Contexte et enjeu immédiat

Après deux journées, le Burkina Faso occupe la 2e place avec 3 points. Le Soudan suit à la 3e place avec 3 points. L’Algérie domine le groupe avec 6 points. Le vainqueur prendra une option sérieuse pour les huitièmes.

Forme et dynamique récente

Le Soudan affiche une dynamique fragile. Sur ses trois derniers matchs officiels, l’équipe concède deux défaites et un nul. Le bloc défensif recule vite sous pression haute. Les transitions restent imprécises.

Le Burkina Faso montre plus de constance. Les Étalons restent sur deux victoires lors des trois derniers matchs, avec une bonne maîtrise des temps faibles et un pressing coordonné.

Classement et pression comptable

Avec une différence de buts serrée, chaque point compte. Une victoire place le Burkina Faso à 6 points, quasiment qualifié. Un nul maintient les deux équipes sous pression avant la dernière journée. Une défaite compliquerait fortement la suite pour le Soudan.

Face-à-face récent

Sur les cinq dernières confrontations, le Soudan compte une victoire, contre aucune pour le Burkina Faso, le reste se partageant en matchs nuls. Cet historique reste toutefois ancien et peu représentatif du niveau actuel.

Joueurs à suivre

Côté burkinabè, Bertrand Traoré reste le principal créateur offensif. Il attaque les demi-espaces et provoque les déséquilibres.

Pour le Soudan, Mohamed Abdelrahman concentre les responsabilités offensives. Son efficacité conditionne les sorties rapides en transition.

Ce qu’on attend du match

Le Burkina Faso devrait installer un bloc médian avec des phases de possession maîtrisées. Le Soudan cherchera à fermer l’axe et jouer direct. Les duels au milieu décideront du rythme. L’ambiance s’annonce engagée dans un stade acquis au spectacle.

