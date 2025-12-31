L’Algérie et la Guinée équatoriale terminent leur phase de groupes de la CAN 2025. Les deux sélections vivent des trajectoires opposées avant ce duel final.

Contexte

L’Algérie domine son sujet. Les Fennecs totalisent six points après deux victoires convaincantes. La qualification pour les huitièmes de finale est déjà acquise. À l’opposé, la Guinée équatoriale est éliminée. Le Nzalang Nacional a perdu ses deux premiers matchs contre le Burkina Faso et le Soudan. L’enjeu reste la première place pour l’Algérie et l’honneur pour son adversaire.

Forme & dynamique

Les hommes de Vladimir Petkovic affichent une grande sérénité. L’Algérie s’installe comme un prétendant sérieux au titre final. La Guinée équatoriale souffre. La sélection de Juan Micha manque de solidité défensive et d’efficacité devant le but. Malgré l’élimination, les Équatoguinéens veulent montrer un visage solidaire.

Classement & pression

L’Algérie occupe la tête du classement. Un match nul suffit pour sécuriser cette position. La Guinée équatoriale joue sans pression comptable. “Ce match est une question de dignité”, insiste Juan Micha. Vladimir Petkovic refuse tout relâchement malgré la qualification. L’objectif est de maintenir une dynamique de victoire.

Face-à-face

L’historique entre les deux nations rappelle des surprises passées. Cependant, l’écart de confiance semble net aujourd’hui. L’Algérie dispose d’un effectif plus profond et mieux organisé. La Guinée équatoriale espère profiter de sa liberté retrouvée pour bousculer les favoris.

Joueurs à suivre

Rayan Aït-Nouri symbolise l’ambition algérienne. Le défenseur veut prouver que les Fennecs sont prêts pour le titre. L’Algérie doit toutefois se passer de Samir Chergui et Jaouen Hadjam, blessés. Côté adverse, les incertitudes planent sur Pedro Obiang et Santiago Eneme, touchés lors du dernier match.

Attentes

Les observateurs attendent une rotation partielle côté algérien. Vladimir Petkovic veut gérer son effectif pour les huitièmes. Le match devrait être ouvert. Sans rien à perdre, la Guinée équatoriale pourrait libérer son jeu offensif. L’Algérie cherchera à imposer son rythme dès l’entame pour éviter toute mauvaise surprise.

Guide pratique