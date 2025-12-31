La troisième journée des groupes E et F de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 se déroule ce mercredi 31 décembre 2025. Quatre matches sont au programme.

Groupe E

17h00 : Guinée équatoriale – Algérie, Stade Moulay El Hassan, Rabat

17h00 : Burkina Faso – Soudan, Complexe sportif Mohammed V, Casablanca

Groupe F

20h00 : Cameroun – Mozambique, Grand Stade d’Agadir

20h00 : Côte d’Ivoire – Gabon, Grand Stade de Marrakech

Ces rencontres détermineront les qualifiés pour les huitièmes de finale et la hiérarchie finale de chaque groupe.