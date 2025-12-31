Le Sénégal a validé son billet pour la suite de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 en terminant en tête du groupe D. Les Lions de la Teranga ont scellé cette première place grâce à une victoire nette contre le Bénin (3-0), mardi, lors de la troisième journée disputée au Grand Stade de Tanger.

À l’issue de la rencontre, le sélectionneur sénégalais Pape Thiaw a estimé que l’objectif fixé avait été atteint. « Notre but était de conserver la première place. Nous nous sentons très bien ici à Tanger et nous sommes désormais habitués à ce stade », a-t-il déclaré.

Une victoire maîtrisée face au Bénin

Le technicien sénégalais a souligné la performance collective de son équipe, tout en reconnaissant la difficulté posée par l’adversaire. « Nous avons marqué des buts aujourd’hui et notre équipe mérite la première place », a-t-il affirmé, ajoutant que « les meilleures équipes sont celles qui terminent en tête des groupes ».

Pape Thiaw a toutefois reconnu que le Bénin avait posé quelques problèmes à son équipe. Il a insisté sur la discipline affichée par ses joueurs, tout en soulignant que certains aspects restaient perfectibles. « Il y a encore des éléments à améliorer pour les prochains matches », a-t-il relevé.

Des statistiques solides, mais une vigilance maintenue

Le sélectionneur a rappelé les chiffres enregistrés par son équipe lors de la phase de groupes : sept buts marqués en trois matches et un seul but encaissé. Malgré ce bilan, il a appelé à la prudence. « Il ne faut pas se reposer sur ces résultats. La phase la plus difficile de la CAN commence maintenant », a-t-il averti.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Un groupe mobilisé pour la suite

Pape Thiaw a également mis en avant l’engagement de l’ensemble des 28 joueurs de l’effectif sénégalais. Il a insisté sur l’absence de distinction entre titulaires et remplaçants, soulignant que tous les joueurs sont prêts à se battre pour la sélection.

Grâce à cette victoire, le Sénégal termine en tête du groupe D avec 7 points, devançant la RD Congo à la différence de buts. Le Bénin se classe troisième avec 3 points, tandis que le Botswana termine dernier sans point.