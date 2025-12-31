A l’approche du Nouvel An, la zone touristique de Djerba-Zarzis affiche une activité soutenue. Les réservations confirmées dans les hôtels de la région s’élèvent actuellement à 11 500, avec des prévisions optimistes tablant sur un total de 12 000, grâce à une forte affluence enregistrée ces derniers jours, a indiqué à l’Agence TAP le commissaire régional au tourisme Hichem Mehouachi.

Il a ajouté que les autorités régionales du tourisme ont assuré que les préparatifs se poursuivent pour garantir des conditions d’accueil optimales durant cette période festive.

noUn programme de contrôle conjoint a été établi avec les administrations concernées en vue de renforcer le respect des normes d’hygiène, améliorer la qualité des services et promouvoir les activités d’animation dans les établissements hôteliers ainsi que des sessions de formation sont organisées autour des systèmes d’auto-protection et de sécurité.

Selon la même source, les indicateurs confirment une année 2025 positive pour la destination Djerba–Zarzis. Du 1er janvier au 20 décembre, les hôtels de la région ont accueilli 1,194 million de visiteurs, soit une hausse de 4,5 % par rapport à la même période en 2024.

Par ailleurs, le nombre de nuitées enregistrées a atteint 7,108 millions, marquant une progression de 1,4 % sur un an. Ces chiffres confirment la reprise progressive du secteur touristique dans le sud tunisien et l’attrait grandissant de la zone pendant les périodes de festivités.