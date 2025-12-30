La phase de groupes du Groupe D de la CAN 2025 s’est conclue aujourd’hui, lors de la 3e journée. Les quatre équipes ont disputé leurs derniers matchs avec un enjeu clair : valider une qualification ou sauver l’honneur. Le Sénégal et la RD Congo jouaient la première place. Le Bénin devait gagner pour espérer. Le Botswana jouait sans marge.

Résultats de la Journée 3

Bénin 0 – 3 Sénégal

Botswana 0 – 3 RD Congo

Deux succès nets. Zéro but encaissé pour les favoris. Aucun suspense.

Classement final du Groupe D

Sénégal – 7 points (+6)

RD Congo – 7 points (+4)

Bénin – 3 points (-3)

Botswana – 0 point (-7)

Le Sénégal termine premier à la différence de buts. La RD Congo valide sa qualification sans trembler. Le Bénin paie son inefficacité offensive. Le Botswana quitte la compétition sans marquer le moindre but.

Forme & dynamique

Le Sénégal boucle la phase de groupes invaincu avec 2 victoires et 1 nul. L’équipe impose une pression haute constante et une transition rapide.

La RD Congo affiche le même bilan comptable. Son bloc médian reste compact. Son efficacité offensive fait la différence.

Le Bénin termine avec 1 victoire et 2 défaites. L’animation offensive manque de profondeur.

Le Botswana concède 3 défaites en 3 matchs. Le bloc bas ne résiste pas.

Classement & pression

Avec 7 points, Sénégal et RD Congo se qualifient directement pour la phase à élimination directe. Le Bénin termine troisième avec 3 points, insuffisant pour passer. Le Botswana ferme la marche avec 0 point et une élimination logique.

Joueurs et leaders collectifs

Le Sénégal s’appuie sur une charnière défensive solide et une projection rapide des milieux. La RD Congo exploite mieux les couloirs et punit chaque erreur adverse.

Ce qu’on retient

Le Groupe D a confirmé la hiérarchie. Les favoris avancent sans concession. Les outsiders sortent sans débat.

