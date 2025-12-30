Alors que la CAN 2025 bat son plein au Maroc, le duel entre les Aigles de Carthage (Tunisie) et les Aigles du Mali s’annonce comme l’un des chocs les plus indécis de ces huitièmes de finale. Historiquement, ces deux nations se connaissent par cœur, avec des confrontations souvent marquées par une grande intensité tactique et des scores serrés.

Voici l’historique détaillé des rencontres entre la Tunisie et le Mali :

📊 Bilan Global (Matchs Officiels & Amicaux)

Sur l’ensemble de leurs confrontations historiques, l’équilibre est presque parfait, bien que la Tunisie garde un léger avantage statistique récent :

Victoires Tunisie : ~7

Victoires Mali : ~6

Matchs nuls : ~5

🏆 Confrontations marquantes en Coupe d’Afrique (CAN)

Le Mali a souvent été “la bête noire” ou un obstacle majeur pour la Tunisie dans cette compétition :

CAN 2023 (jouée en 2024) : Un match nul frustrant (1-1) en phase de poules, où les deux équipes s’étaient neutralisées tactiquement.

: Un match nul frustrant (1-1) en phase de poules, où les deux équipes s’étaient neutralisées tactiquement. CAN 2021 (jouée en 2022) : Une défaite tunisienne mémorable (0-1) dans un match marqué par l’imbroglio de l’arbitre Janny Sikazwe, qui avait sifflé la fin du match prématurément.

: Une défaite tunisienne mémorable (0-1) dans un match marqué par l’imbroglio de l’arbitre Janny Sikazwe, qui avait sifflé la fin du match prématurément. CAN 2019 : Encore un match nul (1-1) en phase de groupes en Égypte.

: Encore un match nul (1-1) en phase de groupes en Égypte. CAN 1994 : Le Mali avait créé la sensation en battant la Tunisie chez elle, à Tunis, lors du match d’ouverture (2-0), précipitant l’élimination des Tunisiens dès le premier tour.

🌍 Éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

C’est le souvenir le plus positif pour les Tunisiens. Lors des barrages décisifs pour le Qatar :

Match aller (Bamako) : Victoire de la Tunisie 1-0 (grâce à un but contre son camp du défenseur malien Moussa Sissako).

Match retour (Tunis) : Match nul héroïque 0-0 qui a permis à la Tunisie de se qualifier pour le Mondial aux dépens du Mali.

💡 Points clés pour ce 8ème de finale