Le Groupe C livre son verdict définitif. Le Nigeria réalise un sans-faute historique dans cette phase de poules. Les Super Eagles terminent en tête avec un total impressionnant de 9 points. De son côté, la Tunisie termine par un score de parité. Ce nul suscite des inquiétudes, mais valide la qualification tunisienne pour les huitièmes de finale.

Forme & Dynamique

Le Nigeria affiche une forme royale. La sélection nigériane a remporté ses trois matchs consécutifs. Le pressing haut des Super Eagles a étouffé tous ses adversaires. La récupération rapide alimente des attaques directes et dévastatrices.

À l’inverse, la Tunisie a perdu sa maîtrise technique au fil des minutes lors de son dernier match. Cette fin de rencontre révèle une formation sous pression. Les Aigles de Carthage assurent l’essentiel, mais la dynamique nigériane reste le modèle à suivre.

Classement Final – Groupe C

Le Nigeria survole la compétition sans perdre le moindre point. L’Ouganda ferme la marche.

Classement Groupe C – Éliminatoires CAN 2025

Rang Équipe MJ G N P BP BC +/- Pts 5 Derniers 1 🇳🇬 Nigeria 3 3 0 0 8 4 +4 9 ✅ ✅ 2 🇹🇳 Tunisie 3 1 1 1 6 5 +1 4 ✅ ❌ 3 🇹🇿 Tanzanie 3 0 2 1 3 4 -1 2 ❌ ➖ 4 🇺🇬 Ouganda 3 0 1 2 3 7 -4 1 ❌ ➖