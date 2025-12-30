CAN 2025Le Groupe C livre son verdict définitif. Le Nigeria réalise un sans-faute historique dans cette phase de poules. Les Super Eagles terminent en tête avec un total impressionnant de 9 points. De son côté, la Tunisie termine par un score de parité. Ce nul suscite des inquiétudes, mais valide la qualification tunisienne pour les huitièmes de finale.

Forme & Dynamique

Le Nigeria affiche une forme royale. La sélection nigériane a remporté ses trois matchs consécutifs. Le pressing haut des Super Eagles a étouffé tous ses adversaires. La récupération rapide alimente des attaques directes et dévastatrices.

À l’inverse, la Tunisie a perdu sa maîtrise technique au fil des minutes lors de son dernier match. Cette fin de rencontre révèle une formation sous pression. Les Aigles de Carthage assurent l’essentiel, mais la dynamique nigériane reste le modèle à suivre.

Classement Final – Groupe C

Le Nigeria survole la compétition sans perdre le moindre point. L’Ouganda ferme la marche.

Classement Groupe C – Éliminatoires CAN 2025

Rang Équipe MJ G N P BP BC +/- Pts 5 Derniers
1 🇳🇬 Nigeria 3 3 0 0 8 4 +4 9 ✅ ✅
2 🇹🇳 Tunisie 3 1 1 1 6 5 +1 4 ✅ ❌
3 🇹🇿 Tanzanie 3 0 2 1 3 4 -1 2 ❌ ➖
4 🇺🇬 Ouganda 3 0 1 2 3 7 -4 1 ❌ ➖

Face-à-face & Analyse

La domination du Nigeria s’explique par une efficacité redoutable. Les Super Eagles marquent en moyenne plus de deux buts par match. La défense nigériane reste solide malgré les assauts adverses. La Tunisie, en revanche, a montré des difficultés à maintenir un niveau constant. Les Aigles de Carthage devront s’inspirer de la rigueur nigériane pour la phase à élimination directe.

Joueurs à suivre

Victor Osimhen incarne la puissance du Nigeria. L’attaquant a pesé sur toutes les défenses du groupe. Son leadership porte les Super Eagles vers les sommets. Côté tunisien, le staff attend un rebond collectif. La qualification est acquise, mais le contenu des matchs doit évoluer. Les cadres devront assumer leurs responsabilités dès les huitièmes de finale.

Attentes

Le Nigeria entame les huitièmes de finale avec le statut de grand favori. Sa capacité à gagner tous ses matchs de poule envoie un signal fort à toute l’Afrique. La Tunisie doit réagir rapidement. La suite de la compétition impose une exigence plus élevée. Les Aigles de Carthage affronteront des adversaires plus structurés. Le staff technique devra proposer de nouvelles variations tactiques pour espérer aller loin.

