Le Stade Prince Moulay Abdellah de Rabat vibre pour le Groupe C. La Tanzanie défie la Tunisie dans un duel crucial pour la suite de la compétition.

Contexte

La Tanzanie et la Tunisie jouent leur survie dans cette CAN 2025. Les deux sélections s’affrontent pour la première fois en phase finale de la compétition. Historiquement, la Tunisie domine les débats. Les Aigles de Carthage avaient battu les Taifa Stars (1-0) lors des éliminatoires de 2021. Un but de Youssef Msakni avait scellé la rencontre à Radès.

Forme

La Tunisie affiche une dynamique sérieuse. Les hommes du staff technique occupent la deuxième place du groupe. Ils visent une 15ᵉ qualification consécutive pour le second tour. De son côté, la Tanzanie piétine. Les joueurs restent sur un nul frustrant (1-1) contre l’Ouganda. Ce point unique les oblige à l’exploit aujourd’hui.

Classement (Groupe C)

Nigeria : 6 pts

: 6 pts Tunisie : 3 pts

: 3 pts Tanzanie : 1 pt

: 1 pt Ouganda : 1 pt

Face-à-face

La Tunisie part favorite. Elle possède l’expérience des grands rendez-vous africains. La Tanzanie mise sur sa combativité pour créer la surprise. Les deux équipes ne se sont jamais neutralisées lors de leurs rares confrontations officielles.

Compositions probables annoncées

Pour cette rencontre, les deux sélections devraient s’appuyer sur des compositions proches de celles alignées lors des précédents matchs.

Tunisie (probable) :

Aymen Dahmene – Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn, Yan Valery – Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Ismael Gharbi – Elias Achouri, Sébastien Tounekti, Hazem Mastouri.

Tanzanie (probable) :

Zuberi Foba – Haji Mnoga, Bakari Mwamnyeto, Ibrahim Hamad, Mohamed Hussein – Alphonce Msanga, Novatus Miroshi, Tarryn Allarakhia, Feisal Salum, Simon Msuva – Kelvin John.

Joueurs à suivre

Tunisie : Hannibal Mejbri. Sa vision de jeu oriente les attaques tunisiennes. Ismael Gharbi apporte également la créativité nécessaire dans les derniers mètres.

Tanzanie : Kelvin John. L’attaquant est la principale menace pour la défense adverse. Il devra convertir la moindre occasion pour faire douter les Aigles.

Attentes

La Tunisie cherche la maîtrise technique. Elle veut plier le match rapidement pour éviter le piège. La Tanzanie va probablement jouer en bloc bas. Les Taifa Stars comptent sur les transitions rapides pour surprendre les défenseurs tunisiens. L’engagement physique sera la clé de cette rencontre électrique.

