Le Maroc abordait ce dernier match du Groupe A sous une légère pression. Les Lions de l’Atlas restaient sur un nul frustrant face au Mali (1-1). À Rabat, devant plus de 62 000 supporters, l’objectif était simple : gagner pour assurer la première place. Walid Regragui a opéré des choix forts, dont la titularisation d’Ez Abde et le retour progressif d’Achraf Hakimi.

Forme

Le Maroc retrouve son efficacité offensive au meilleur moment. L’équipe a multiplié les frappes cadrées dès les quinze premières minutes. La Zambie, à l’inverse, a subi la domination technique marocaine sans jamais inquiéter Yassine Bounou. Les Lions de l’Atlas affichent une possession de balle supérieure à 65% sur l’ensemble de la rencontre.

Classement

Le Maroc termine en tête du Groupe A avec 7 points (2 victoires, 1 nul). Le Mali prend la deuxième place qualificative avec 3 points après son nul contre les Comores (0-0). Les Comores termine troisième et attend désormais les résultats des autres groupes pour espérer un repêchage.

Face-à-face

Les hommes de Walid Regragui ont surclassé leurs adversaires physiquement et tactiquement. Ayoub El Kaabi a ouvert le score dès la 9e minute. Brahim Diaz a doublé la mise à la 27e minute après un enchaînement technique de haut niveau. En début de seconde période, El Kaabi a scellé le score d’un superbe retourné acrobatique (50e).

Joueurs à suivre

Ayoub El Kaabi : Auteur d’un doublé, l’attaquant de l’Olympiakos prend la tête du classement des buteurs avec 3 réalisations.

: Auteur d’un doublé, l’attaquant de l’Olympiakos prend la tête du classement des buteurs avec 3 réalisations. Brahim Diaz : Le meneur de jeu a encore une fois brillé par sa vision et son efficacité.

: Le meneur de jeu a encore une fois brillé par sa vision et son efficacité. Achraf Hakimi : Entré à la 64e minute, le défenseur du PSG a rassuré sur son état physique avant les phases finales.

Attentes

Walid Regragui prône désormais “l’union sacrée” autour de la sélection. Le coach estime que le but rapide a facilité la gestion du match. Il rappelle que “chaque rencontre sera désormais une finale”. Les supporters attendent maintenant une montée en puissance physique pour le huitième de finale prévu ce dimanche.