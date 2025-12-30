Le groupe D de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 reste indécis à l’aube de cette troisième et dernière journée de la phase de groupes. Ce mardi, le Sénégal et le Bénin s’affrontent dans un duel crucial pour la qualification en huitièmes de finale.

Les Lions de la Téranga occupent provisoirement la tête du groupe. Ils ont idéalement lancé leur tournoi par une victoire convaincante face au Botswana (3-0), avant d’être accrochés par la République démocratique du Congo. Mené au score, le Sénégal a dû s’en remettre à Sadio Mané pour revenir à hauteur et arracher le point du nul. Avec quatre points, les champions d’Afrique restent en bonne position, mais sans réelle marge de manœuvre, d’autant que la RD Congo affiche le même total.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

De son côté, le Bénin avance sans pression excessive. Solides depuis le début de la compétition, les Guépards totalisent trois points et savent qu’un bon résultat face au Sénégal pourrait leur ouvrir les portes des huitièmes de finale. Face à un adversaire favori mais sous pression, les hommes de Gernot Rohr comptent jouer pleinement leurs chances dans un groupe où tous les scénarios restent possibles.

À quelle heure et sur quelle chaîne voir Bénin – Sénégal ?

La rencontre entre le Bénin et le Sénégal se disputera ce jeudi 30 janvier 2025, avec un coup d’envoi programmé à 20h00 . Le match sera retransmis en direct sur beIN SPORTS 1