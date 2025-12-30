La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 arrive à son terme dans le groupe C, et la sélection tunisienne joue son avenir ce mardi face à la Tanzanie. Après une défaite frustrante lors de la précédente journée, les Aigles de Carthage sont dans l’obligation de réagir pour valider leur qualification pour les huitièmes de finale.

Battue par le Nigeria (3-2), la Tunisie avait pourtant montré un visage combatif. Menés 3-0, les joueurs de Sami Trabelsi ont réduit l’écart grâce à Montassar Talbi (74e), avant qu’Ali Abdi ne transforme un penalty en fin de match. Une réaction encourageante, mais insuffisante pour éviter le revers. Avec trois points au compteur, une victoire est désormais nécessaire pour s’assurer une place au tour suivant.

En face, la Tanzanie aborde cette rencontre sans pression excessive. Troisièmes du groupe, les Taifa Stars ont opposé une résistance honorable au Nigeria (défaite 2-1), puis ont concédé un nul face à l’Ouganda (1-1). Toujours en course pour la qualification, ils savent qu’un résultat positif contre la Tunisie pourrait leur ouvrir les portes des huitièmes de finale.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Dans un contexte tendu et avec des enjeux élevés pour les deux sélections, cette confrontation s’annonce déterminante pour la suite du tournoi.

À quelle heure et sur quelle chaîne suivre Tanzanie – Tunisie ?

La rencontre Tanzanie – Tunisie se disputera ce mardi 30 décembre, dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la CAN 2025. Le coup d’envoi est prévu à 17h00. Le match sera retransmis en direct sur beIN SPORTS 1.