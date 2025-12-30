La phase de groupes de la CAN 2025 au Maroc livre ses premiers verdicts. La troisième journée des groupes A et B s’est achevée ce lundi 29 décembre 2025. Les favoris confirment leur statut. Certaines nations quittent déjà la compétition.

Forme

Le Maroc survole son sujet devant son public. Les Lions de l’Atlas affichent une solidité impressionnante. L’Égypte reste invaincue grâce à une défense de fer. L’Afrique du Sud retrouve son efficacité offensive au meilleur moment. Le Mali se qualifie sans briller mais reste difficile à battre.

Classement

Groupe A :

Maroc : 7 pts (+5) – Qualifié

: 7 pts (+5) – Qualifié Mali : 3 pts (0) – Qualifié

: 3 pts (0) – Qualifié Comores : 2 pts (-2)

: 2 pts (-2) Zambie : 2 pts (-3) – Éliminée

Groupe B :

Égypte : 7 pts (+2) – Qualifiée

: 7 pts (+2) – Qualifiée Afrique du Sud : 6 pts (+1) – Qualifiée

: 6 pts (+1) – Qualifiée Angola : 2 pts (-1)

: 2 pts (-1) Zimbabwe : 1 pt (-2) – Éliminé

Face-à-face

Le Maroc a surclassé la Zambie (3-0) grâce à une pression haute constante. Dans le groupe B, l’Afrique du Sud a remporté un duel spectaculaire contre le Zimbabwe (3-2). L’Égypte et l’Angola se sont neutralisés (0-0) dans un match tactique et fermé.

Joueurs à suivre

Achraf Hakimi (Maroc) : Leader technique et moteur du couloir droit.

: Leader technique et moteur du couloir droit. Percy Tau (Afrique du Sud) : Décisif dans l’animation offensive des Bafana Bafana.

: Décisif dans l’animation offensive des Bafana Bafana. Mostafa Mohamed (Égypte) : Point d’appui essentiel pour l’attaque des Pharaons.

: Point d’appui essentiel pour l’attaque des Pharaons. Kamory Doumbia (Mali) : Le meneur de jeu doit élever son niveau pour les huitièmes.

Attentes

Les huitièmes de finale s’annoncent intenses. Le Maroc et l’Égypte évitent les gros morceaux pour le prochain tour. Le Mali devra marquer davantage pour espérer aller loin. L’Afrique du Sud devient un outsider sérieux grâce à sa puissance de feu retrouvée.

Pour des places pour les meilleures troisièmes il faudra attendre la fin de la phase des groupes.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF