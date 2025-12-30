La Fédération internationale de football (FIFA) a annoncé lundi un record historique de demandes de billets pour la Coupe du monde 2026. Plus de 150 millions de demandes ont été enregistrées pour assister à ce tournoi qui se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La phase de vente par tirage au sort aléatoire a débuté le 11 décembre et s’achèvera le 13 janvier 2026. Les supporters de plus de 200 pays et régions se sont connectés massivement à la plateforme FIFA.com/tickets pour tenter d’obtenir leur place.

Une demande largement supérieure à l’offre

Selon la FIFA, la demande a été sursouscrite plus de 30 fois sur la base des numéros de carte de crédit vérifiés soumis pour chaque demande. La demande totale dépasse 3,4 fois le nombre de spectateurs ayant assisté aux 964 matchs des 22 éditions précédentes de la compétition depuis 1930.

Gianni Infantino se félicite de l’engouement mondial

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a commenté cette affluence exceptionnelle : « La Coupe du monde de la FIFA 2026 s’annonce comme le spectacle le plus grand et le plus inclusif de la planète. »

Il a ajouté : « Cette réponse enthousiaste des supporters passionnés reflète véritablement l’engouement mondial pour notre sport. Nous allons écrire une page d’histoire en Amérique du Nord en réunissant le monde comme jamais auparavant pour célébrer l’unité et le meilleur du football. »

La compétition promet donc d’être un événement planétaire inédit, avec une participation record de supporters du monde entier.