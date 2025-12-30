Kazuyoshi Miura, 58 ans, continue de défier l’âge et les standards du football professionnel. L’attaquant japonais a annoncé mardi qu’il rejoindrait Fukushima United, club de troisième division nippone, sous forme de prêt. Il restera ainsi actif malgré ses 59 ans, qu’il fêtera en février prochain.

« Ma passion pour le football n’a pas changé, peu importe mon âge », a déclaré Miura dans le communiqué du club. Il est prêté par le Yokohama FC, évoluant en deuxième division japonaise.

Un parcours récent marqué par des prêts et des relégations

La saison dernière, Miura a disputé sept rencontres avec l’Atletico Suzuka, en quatrième division, club qui a finalement été relégué en ligue régionale. Avant cela, en 2024, il était revenu au Japon après un passage au Portugal, dans le club de deuxième division UD Oliveirense, également sous forme de prêt.

Une carrière internationale et internationale longue de près de 40 ans

Miura a débuté sa carrière professionnelle en 1986 avec le Santos FC, au Brésil. Il a ensuite joué dans plusieurs pays : Italie, Croatie, Australie, et bien sûr au Japon.

Figure emblématique du football asiatique dans les années 1990, il a contribué à la popularisation du football japonais lors du lancement de la J-League en 1993. International japonais dès 1990, Miura a inscrit 55 buts en 89 sélections. Il n’a toutefois pas été retenu pour la Coupe du monde 1998, première participation des Samurai Blue.

Une motivation intacte

À près de 59 ans, Miura reste un exemple de longévité et de passion pour le football. Son engagement à Fukushima United démontre son désir de continuer à jouer et à transmettre son expérience aux jeunes générations.