Le temps prévu pour mardi s’annonce parfois densément nuageux sur les régions côtières du nord du pays. Selon les prévisions publiées par Institut National de la Météorologie, des pluies éparses sont attendues, pouvant être localement accompagnées d’orages.

Sur le reste du territoire, le ciel sera marqué par des passages nuageux, sans précipitations significatives annoncées à ce stade. Les conditions météorologiques resteront globalement stables à l’intérieur du pays, avec une couverture nuageuse variable au fil de la journée.

Vent et état de la mer

Le vent soufflera du secteur ouest. Il sera relativement fort près des côtes, tandis qu’il restera faible à modéré dans les régions intérieures. Cette configuration influencera directement l’état de la mer.

Sur les côtes nord, la mer sera agitée et deviendra progressivement très agitée au cours de la journée, selon les mêmes prévisions. Aucune autre évolution maritime notable n’a été signalée pour les autres zones côtières.

Baisse légère des températures

Les températures connaîtront une légère baisse. Les maximales oscilleront généralement entre 13 et 17 degrés sur la plupart des régions. Sur les zones en altitude, les températures atteindront environ 11 degrés.

Ces conditions traduisent un temps hivernal classique pour la saison, marqué par une fraîcheur relative et une activité nuageuse plus soutenue au nord du pays. Aucune alerte particulière n’a été communiquée à ce stade.