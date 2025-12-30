Le Maroc a terminé en tête du groupe A de la CAN-2025 après sa victoire nette contre la Zambie (3-0), lundi soir à Rabat. Cette performance permet aux Lions de l’Atlas de se qualifier pour les huitièmes de finale. Le sélectionneur Walid Regragui a souligné que la compétition entrait désormais dans une nouvelle phase, où chaque rencontre serait cruciale.

« Tout est possible à partir du prochain tour. Chaque match sera une finale. Nous ferons montre de la même humilité pour avancer dans cette compétition », a déclaré Regragui en conférence de presse.

Une préparation adaptée et des joueurs en forme

Le coach marocain a insisté sur la nécessité de s’adapter à chaque rencontre. Certaines modifications ont été motivées par des blessures légères : Anas Salaheddine souffrait d’une gêne à l’adducteur et Sofiane Amrabat d’une petite blessure à la cheville. « Les choses ne sont jamais figées. On aura besoin de tout le monde », a-t-il ajouté.

Le technicien a également rendu hommage au public : « Nous voulions rester à Rabat. Le public a été fantastique. Nous nous sommes imposés grâce à eux. Après le match face au Mali, il fallait progresser. Quand on marque très tôt, le match devient plus facile. »

Ayoub El Kaabi, homme du match

Auteur d’un triplé contre la Zambie, Ayoub El Kaabi a été désigné homme du match. L’attaquant, qui évolue en Grèce à l’Olympiacos, a commenté son deuxième but inscrit par un retourné acrobatique : « L’essentiel est de marquer des buts et aider la sélection à s’imposer, même si je suis content de marquer de cette manière. »

El Kaabi a également remercié le public marocain et rappelé la priorité de l’équipe : « L’essentiel est la victoire. Nous allons nous reposer avant de penser au prochain match des huitièmes de finale. »

Une CAN toujours exigeante

Regragui a insisté sur la difficulté de la compétition et la nécessité de rester concentré : « La CAN a toujours été difficile. Le premier tour nous a permis de tourner l’effectif, mais désormais c’est un nouveau challenge. »

Avec 7 points au compteur, le Maroc termine donc la phase de groupes en tête et prépare déjà son entrée dans le second tour.