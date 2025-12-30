La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 a livré son verdict dans les groupes A et B à l’issue de la troisième et dernière journée du premier tour. Le Maroc et l’Égypte terminent en tête de leurs groupes respectifs et se qualifient pour la suite de la compétition, tout comme le Mali et l’Afrique du Sud.

Dans le groupe A, le Maroc a confirmé sa première place grâce à une victoire nette face à la Zambie (3-0). Dans l’autre rencontre, les Comores et le Mali se sont neutralisés (0-0), un résultat suffisant pour permettre aux Maliens d’assurer leur qualification.

Groupe A : le Maroc solide leader

Avec trois matches disputés, le Maroc boucle la phase de groupes en tête avec 7 points et une différence de buts de +5. La sélection marocaine s’impose comme leader du groupe A au terme de cette dernière journée.

Le Mali termine à la deuxième place avec 3 points et une différence de buts nulle. Le match nul contre les Comores a permis aux Maliens de conserver leur position qualificative.

Les Comores prennent la troisième place avec 2 points et une différence de buts de -2, tandis que la Zambie ferme la marche avec également 2 points, mais une différence de buts de -3. Ces deux sélections quittent la compétition à l’issue de ce premier tour.

Groupe B : l’Égypte et l’Afrique du Sud au rendez-vous

Dans le groupe B, l’Égypte a conservé la tête du classement après un match nul face à l’Angola (0-0). Avec 7 points et une différence de buts de +2, la sélection égyptienne valide sa qualification en première position.

L’Afrique du Sud s’impose face au Zimbabwe (3-2) et termine deuxième du groupe avec 6 points et une différence de buts de +1. Ce succès lors de la troisième journée permet aux Sud-Africains d’accompagner l’Égypte au prochain tour.

L’Angola termine troisième avec 2 points et une différence de buts de -1, tandis que le Zimbabwe occupe la quatrième place avec 1 point et une différence de buts de -2.

Fin du premier tour pour quatre sélections

À l’issue de cette troisième journée, quatre équipes des groupes A et B poursuivent leur parcours dans la CAN 2025. Le Maroc, le Mali, l’Égypte et l’Afrique du Sud valident leur billet pour la phase suivante, tandis que les Comores, la Zambie, l’Angola et le Zimbabwe sont éliminés.

Ces résultats clôturent définitivement la phase de groupes A et B du premier tour de la compétition continentale organisée au Maroc.