La 3e journée du groupe A a clarifié la hiérarchie. Le mardi 30 décembre 2025, le Maroc s’impose nettement face à la Zambie (3-0). Dans le même temps, les Comores et le Mali se neutralisent (0-0). Le classement se resserre derrière un leader solide.

Contexte et enjeux

À l’issue de trois matches, Maroc prend la tête avec 7 points. L’équipe affiche un bilan propre : 2 victoires, 1 nul, 6 buts marqués, 1 encaissé. Le Mali suit à distance avec 3 points. Les Comores et la Zambie restent bloquées à 2 points.

Forme et dynamique

Le Maroc confirme sa dynamique. L’équipe impose une pression haute, récupère vite et frappe en transition. Le succès 3-0 contre la Zambie renforce la confiance.

Le Mali enchaîne les nuls. Trois matches, trois partages de points. Le bloc reste compact, mais l’animation offensive manque de tranchant.

Les Comores progressent défensivement, mais peinent à marquer. La Zambie souffre, avec 4 buts encaissés et une attaque en panne.

Classement et pression

Le Maroc dispose de 4 points d’avance sur son premier poursuivant. Une victoire sécurise la première place et une place en huitième.

Le Mali avec 3 points et une deuxième place assure son ticket pour les huitièmes.

Face-à-face et chiffres clés

Après trois journées :

Maroc : +5 de différence de buts.

Mali : différence nulle, 2 buts marqués.

Comores : 0 but marqué.

Zambie : 1 but marqué, 4 encaissés.

Tableau Récapitulatif du Groupe A

Rang Équipe Points MJ G N P BP BC Diff Statut 1 Maroc 7 3 2 1 0 6 1 +5 Qualifié (1er) 2 Mali 3 3 0 3 0 2 2 0 Qualifié (2e) 3 Comores 2 3 0 2 1 0 2 -2 En attente 4 Zambie 2 3 0 2 1 1 4 -3 Éliminé

Joueurs à suivre

Côté marocain, le leader offensif dicte le tempo entre les lignes. Son jeu dos au but libère les couloirs.

