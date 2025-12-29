Des travaux de restauration du palais touristique de la ville de Médenine seront entamés, à partir de l’année prochaine, moyennant une enveloppe de 400 mille dinars, a annoncé Ali Mansouri, chercheur à l’Institut National du Patrimoine (INP).

Un montant supplémentaire de 300 mille dinars sera alloué par la municipalité de Médenine pour mener à bien les travaux de rénovation de ce monument historique.

De son côté, le responsable chargé de la gestion des affaires municipales, Nébil Loussif a indiqué à l’Agence TAP qu’une décision judiciaire d’évacuation du palais touristique de Médenine menaçant ruine a été prise, récemment, visant à protéger les visiteurs et les commerçants qui exercent à proximité de ce site.

La région compte 35 palais composés de 6200 chambres situés, principalement, dans la ville de Médenine, selon Fayçel Jemil, professeur en histoire contemporaine.