Suivez en direct le choc entre la Zambie et le Maroc pour la 3e journée de la CAN 2025. Leader du Groupe A, le Maroc doit valider sa qualification face à des Chipolopolos combatifs qui jouent leur survie dans la compétition. Coup d’envoi à 20h00 : retrouvez les compositions officielles, l’évolution du score en temps réel et les meilleures actions des Lions de l’Atlas minute par minute.

Suivez le dénouement du Groupe A. Les Lions de l’Atlas cherchent à valider leur première place face à des Chipolopolos combatifs.

LES COMPOSITIONS PROBABLES

Zambie (4-3-3) : Mulenga – Sunzu, Musonda, Chapeshi, Kabwe – Kapumbu, Kangwa, Banda – Sakala, Daka, L. Banda.

Maroc (4-3-3) : Bounou – Hakimi, Aguerd, Saïss, Allah – Amrabat, Ounahi, Amallah – Ziyech, En-Nesyri, Ezzalzouli.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

INFOS PRATIQUES