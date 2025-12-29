L’Égypte domine le groupe B de la CAN 2025 au Maroc. Les Pharaons valident leur ticket pour le second tour après seulement deux journées. Ils deviennent la première nation officiellement qualifiée pour la phase à élimination directe. L’équipe gère parfaitement son début de compétition.

Forme

Les Pharaons affichent un bilan parfait. Ils battent d’abord le Zimbabwe (2-1) grâce à une réalisation tardive de Mohamed Salah. Les hommes de Rui Vitória confirment ensuite face à l’Afrique du Sud (1-0). L’Égypte l’emporte sur un penalty de Salah. La défense reste solide malgré l’infériorité numérique.

Classement

Après deux matchs, l’Égypte trône en tête du Groupe B.

Égypte : 6 pts (+2) – Qualifiée

: 6 pts (+2) – Qualifiée Afrique du Sud : 3 pts (0)

: 3 pts (0) Zimbabwe : 1 pt (-1)

: 1 pt (-1) Angola : 1 pt (-1)

Face-à-face

L’Égypte et l’Angola s’affrontent pour clore cette phase de poules. Historiquement, les Pharaons n’ont jamais perdu contre les Palancas Negras (4 victoires, 3 nuls). La dernière confrontation en CAN remonte à 2008 avec un succès égyptien (2-1). L’Angola doit impérativement gagner pour espérer une place de meilleur troisième.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Joueurs à suivre

Mohamed Salah porte son équipe avec deux buts décisifs. Son leadership reste le moteur des Pharaons. Côté angolais, l’attaquant Mabululu sera la principale menace pour la défense égyptienne. La performance du gardien égyptien Mohamed El-Shenawy sera également scrutée après le dernier clean sheet.

Attentes

L’Égypte vise la première place du groupe pour s’assurer un huitième de finale plus abordable. Un simple match nul suffit ce lundi. Rui Vitória pourrait faire tourner son effectif pour reposer les cadres. Le coup d’envoi est imminent à Agadir.