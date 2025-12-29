Quand le football africain devient aussi une affaire de diplomatie, d’influence et de gros sous…

🟠 Ton : Piquant

1️⃣ Une CAN vitrine, bien au-delà du football

Officiellement, la Coupe d’Afrique des Nations 2025 célèbre le football africain. Officieusement, Rabat y voit une répétition générale avant la Coupe du monde 2030. Infrastructures, sécurité, transport, accueil VIP : tout est calibré pour impressionner la Confédération africaine de football… et surtout la FIFA, attentive au moindre détail.

2️⃣ Stades neufs, équilibres politiques anciens

Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech : les stades rénovés racontent une autre histoire. Selon des sources proches des dossiers, les marchés de rénovation et de maintenance ont servi de terrain d’ajustement entre grands groupes marocains et partenaires étrangers triés sur le volet. Une CAN qui redistribue les cartes économiques locales, sans faire trop de bruit.

3️⃣ Droits TV : bataille feutrée, enjeux colossaux

En coulisses, la guerre des droits de diffusion fait rage. Les diffuseurs du Golfe, d’Europe et d’Afrique subsaharienne négocient ferme. Objectif : capter une audience record, portée par la montée en puissance des sélections africaines sur la scène mondiale. Certains parlent déjà d’un saut historique des revenus commerciaux de la CAF… si la compétition tient ses promesses sportives.

4️⃣ Sélections sous pression, diplomatie en filigrane

Pour plusieurs équipes, la CAN 2025 dépasse le cadre sportif. Les relations bilatérales, les visas, les bases arrière logistiques et même le choix des hôtels sont suivis de près par les chancelleries. Une victoire ou une élimination précoce peut parfois peser plus qu’un communiqué officiel, surtout dans un contexte africain sous haute tension géopolitique.

5️⃣ Sécurité maximale, image minimale

Le Maroc veut une CAN fluide, sûre, sans accroc. Dispositif sécuritaire renforcé, coordination régionale discrète, technologies de surveillance dernier cri. L’objectif n’est pas d’en montrer trop, mais de ne laisser filtrer aucun incident. Une réussite silencieuse vaut mieux qu’un triomphe tapageur.

🟠 En surface, une fête du football. En profondeur, une démonstration de puissance maîtrisée.

La CAN 2025 au Maroc ne se jouera pas seulement sur la pelouse. Elle se jouera aussi dans les salons, les contrats, les alliances… et dans tout ce qui ne sera jamais écrit sur la feuille de match.