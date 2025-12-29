La sélection tanzanienne aborde son dernier match de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 avec détermination. À la veille de l’affrontement face à la Tunisie, comptant pour la troisième et ultime journée, le sélectionneur des Taifa Stars, Miguel Gamondi, a affirmé que son équipe était prête à livrer une bataille décisive, mardi, au stade olympique de Rabat.

S’exprimant en conférence de presse, lundi dans la capitale marocaine, le technicien a souligné l’enjeu de cette rencontre, qualifiée de cruciale pour son équipe. Il a insisté sur la volonté de ses joueurs de défendre les couleurs nationales jusqu’au bout et de saisir cette dernière occasion pour marquer l’histoire du football tanzanien.

« Une bataille que nous sommes prêts à livrer »

« Nous sommes prêts à livrer cette bataille parce que nous croyons en ce que nous faisons et nous voulons bien représenter notre pays », a déclaré Gamondi. Il a rappelé que cette rencontre constitue la dernière opportunité pour les Taifa Stars de laisser une empreinte dans cette édition de la CAN.

Le sélectionneur a assuré que la préparation a été orientée vers un objectif clair : la victoire. « Pour nous, c’est un match crucial. Nous nous sommes préparés pour le gagner », a-t-il affirmé, mettant en avant le travail d’analyse mené en amont face à l’adversaire tunisien.

Une analyse ciblée du jeu tunisien

Miguel Gamondi a expliqué avoir étudié le système de jeu de la sélection tunisienne, connue selon lui pour son animation offensive sur les côtés. « L’équipe tunisienne a un jeu offensif axé sur les ailes. Elle marque souvent par des débordements et des centres », a-t-il détaillé, établissant un parallèle avec le style de jeu du Nigéria.

Il a ajouté que son staff et lui analysent ce schéma tactique afin de trouver les solutions nécessaires pour le contrer. Le coach tanzanien a également relativisé l’impact des ajustements tactiques opérés par la Tunisie d’un match à l’autre.

Flexibilité tactique et intentions offensives

« Le changement par la Tunisie de sa tactique de match à l’autre ne me fait pas peur. La flexibilité tactique est un atout », a-t-il estimé. Anticipant une approche offensive de la Tunisie, Gamondi a expliqué que cette attitude serait liée à la volonté des Aigles de Carthage de renouer avec la victoire et la confiance après leur dernier résultat.

Face à cette perspective, le sélectionneur des Taifa Stars a annoncé que son équipe dispose elle aussi d’une certaine flexibilité tactique. « Nous adopterons une structure offensive compacte pour les contrer », a-t-il conclu.

Dans l’autre rencontre du groupe, le Nigéria, déjà qualifié, affrontera l’Ouganda à Fès.