La phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations de football Maroc-2025 entre dans sa dernière ligne droite ce lundi, avec la programmation des rencontres de la 3e et dernière journée des groupes A et B, dont l’issue déterminera les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale.

Groupe B : duel à distance pour la qualification

Dans le groupe B, deux rencontres se disputeront simultanément à 17h00, afin de garantir l’équité sportive.

L’Égypte affrontera l’Angola, tandis que l’Afrique du Sud sera opposée au Zimbabwe.

Les Pharaons, favoris naturels du groupe, chercheront à assurer leur qualification et, éventuellement, la première place, alors que l’Angola joue son avenir dans la compétition. De son côté, l’Afrique du Sud tentera de confirmer ses ambitions face à un Zimbabwe dos au mur, contraint de l’emporter pour espérer figurer parmi les meilleurs troisièmes.

Groupe A : le Maroc pour conclure en leader

En soirée, à 20h00, le groupe A livrera également son verdict.

Le pays hôte, le Maroc, croisera le fer avec la Zambie, avec pour objectif de consolider sa position et d’aborder la phase à élimination directe avec confiance.

Dans l’autre match du groupe, le Mali affrontera les Comores. Les Aigles maliens viseront une qualification directe, tandis que les Comoriens tenteront de créer la surprise pour prolonger leur aventure continentale.

À l’issue de cette troisième journée, les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, accéderont aux huitièmes de finale de la compétition.

Programme – Lundi 29 décembre

Groupe B

17h00 : Égypte – Angola

17h00 : Afrique du Sud – Zimbabwe

Groupe A

20h00 : Maroc – Zambie

20h00 : Mali – Comores