La CAN 2025 entre dans une phase décisive au Maroc. Les matchs du dimanche 28 décembre ont rendu leur verdict. L’Algérie, l’Égypte et le Nigeria dominent leurs débats. La lutte pour les dernières places qualificatives s’intensifie avant l’ultime journée des poules.

Forme

L’Algérie affiche un visage solide avec deux victoires consécutives. Les Fennecs n’ont pas encore concédé de but. À l’inverse, le Cameroun et la Côte d’Ivoire alternent le bon et le moins bon. Le Mozambique crée la surprise avec une efficacité offensive retrouvée (3 buts marqués contre le Gabon).

Classement

Groupe E : Algérie (1er, 6 pts – Qualifiée), Soudan (2e, 3 pts), Burkina Faso (3e, 1 pt) [à vérifier], Guinée équatoriale (4e, 1 pt) [à vérifier].

Groupe F : Côte d’Ivoire (1er, 4 pts), Cameroun (2e, 4 pts), Mozambique (3e, 3 pts), Gabon (4e, 0 pt).

Face-à-face

Le duel au sommet entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun s’est terminé sur un score de parité (1-1). Habib Diallo a ouvert le score pour les Éléphants (51e). Un but contre son camp de Konan (56e) a permis aux Lions Indomptables de recoller. Le Mozambique a battu le Gabon (3-2) lors d’une rencontre spectaculaire.

Joueurs à suivre

Riyad Mahrez (Algérie) : Le capitaine a transformé le penalty de la qualification. Son expérience reste vitale pour les Fennecs.

Achraf Hakimi (Maroc) : Le latéral du PSG est déclaré apte par Walid Regragui pour le choc contre la Zambie.

Geny Catamo (Mozambique) : Il incarne le renouveau de son équipe.

Attentes

Le Maroc affronte la Zambie pour valider sa première place. Le pays hôte compte sur le retour de Hakimi pour stabiliser sa défense. Dans le Groupe E, le match Burkina Faso – Soudan fera office de “finale” pour la deuxième place qualificative.