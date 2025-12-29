La Côte d’Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés (1-1), dimanche soir au Grand Stade de Marrakech, en match comptant pour la deuxième journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations de football Maroc-2025. Un résultat qui maintient le suspense entier avant l’ultime journée de la phase de groupes.

Un but de chaque côté en cinq minutes

Après une première période disputée mais sans buts, les Éléphants ivoiriens ont trouvé l’ouverture dès le retour des vestiaires. À la 51e minute, Amad Diallo a concrétisé la domination de son équipe en ouvrant le score pour la Côte d’Ivoire.

La réaction camerounaise ne s’est toutefois pas fait attendre. Cinq minutes plus tard, Junior Tchamadeu a remis les deux sélections à égalité (56e), permettant aux Lions Indomptables de revenir rapidement dans la rencontre et de rééquilibrer les débats.

Un groupe F totalement relancé

Ce match nul permet aux deux équipes de porter leur total à quatre points chacune après deux journées. La situation du groupe F a été totalement relancée à la suite de la victoire du Mozambique face au Gabon (3-2), redistribuant les cartes dans la course à la qualification.

Désormais, tout se jouera lors de la troisième et dernière journée, décisive pour l’attribution des billets pour les huitièmes de finale.

Une dernière journée décisive

Lors de cette ultime journée, la Côte d’Ivoire sera opposée au Gabon, mercredi au Grand Stade de Marrakech, tandis que le Cameroun affrontera le Mozambique au Grand Stade d’Agadir. Deux rencontres à fort enjeu qui détermineront les qualifiés du groupe F pour la phase à élimination directe.