Le deuxième match du groupe F s’est conclu par un match nul entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Un résultat qui maintient les deux sélections en tête du classement, à égalité parfaite après deux journées. Dans l’autre rencontre, le Mozambique a signé un succès important face au Gabon, relançant totalement la lutte pour la qualification.

Un nul sans conséquence immédiate en tête

Sur la pelouse, la Côte d’Ivoire et le Cameroun se sont neutralisés au terme d’un match engagé mais fermé. Les Ivoiriens ont cherché à imposer un rythme élevé par séquences, avec un pressing plus haut. Les Camerounais ont répondu par une organisation compacte et une gestion plus prudente des temps faibles.

Ce partage des points permet aux deux équipes de conserver la première place du groupe. Après deux matches disputés, la Côte d’Ivoire comme le Cameroun affichent le même bilan : 2 matches, 1 victoire, 1 nul, 0 défaite, 4 points. Aucune des deux formations ne parvient toutefois à se détacher.

Le Mozambique profite du faux pas gabonais

Dans le même temps, le Mozambique a parfaitement négocié son rendez-vous face au Gabon. Plus réalistes dans les moments clés, les Mozambicains ont su convertir leurs temps forts et préserver leur avantage. Cette victoire permet au Mozambique de totaliser 3 points, avec un bilan équilibré après deux journées.

Le Gabon, en revanche, enchaîne une deuxième défaite consécutive. Toujours sans point, les Panthères ferment la marche du groupe et voient leur situation se compliquer sérieusement.

Classement resserré avant la dernière journée

À l’issue de cette deuxième journée, le classement du groupe F reflète un équilibre fragile.

Le Cameroun et la Côte d’Ivoire occupent conjointement la tête avec 4 points. Le Mozambique suit à 3 points, toujours en embuscade. Le Gabon reste dernier avec 0 point.

La dernière journée s’annonce décisive. La qualification reste ouverte pour trois sélections. Chaque résultat comptera, dans un groupe où aucun écart définitif ne s’est encore créé.

⚽ Télécharger le Calendrier PDF