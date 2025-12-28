La victoire de l’Algérie face au Burkina Faso redistribue clairement les cartes du groupe. À l’issue de la deuxième journée, les Fennecs prennent seuls la tête du classement avec six points en deux matchs. Le succès confirme leur dynamique et renforce leur position dans la course à la qualification.

Une Algérie solide en tête

Avec deux victoires en deux rencontres, l’Algérie totalise 6 points, 0 nul, 0 défaite. L’équipe affiche une efficacité maximale. Elle s’appuie sur un bloc compact, une récupération haute et des transitions rapides. Ce parcours parfait place les Fennecs en position de force avant la suite de la phase de groupes.

Le Burkina Faso sous pression

Battus par l’Algérie, les Étalons restent bloqués à 3 points après deux matchs. Leur bilan s’équilibre avec 1 victoire et 1 défaite. Le revers face au leader les fait reculer au deuxième rang, à trois longueurs de la première place. La marge d’erreur se réduit. Chaque point devient décisif pour conserver une chance directe de qualification.

Le Soudan reste en embuscade

Le Soudan suit le Burkina Faso avec 3 points également, mais une différence de buts moins favorable. L’équipe conserve une vraie opportunité. Une victoire lors de la prochaine journée pourrait relancer totalement la lutte pour la deuxième place. Le classement reste donc serré derrière l’Algérie.

La Guinée équatoriale décroche

La Guinée équatoriale ferme la marche avec 0 point après deux défaites. La situation devient critique. L’équipe n’a plus le droit à l’erreur et doit viser un sans-faute pour espérer un retournement de scénario. La pression sportive augmente nettement.

Classement après la victoire de l’Algérie

Algérie – 2 matchs, 2 victoires, 6 points

Burkina Faso – 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite, 3 points

Soudan – 2 matchs, 1 victoire, 1 défaite, 3 points

Guinée équatoriale – 2 matchs, 2 défaites, 0 point

Enjeux pour la suite

L’Algérie peut gérer son avance, mais doit rester rigoureuse. Le Burkina Faso et le Soudan se disputent une place clé. La Guinée équatoriale joue désormais sa survie. Le classement s’éclaircit, mais rien n’est encore figé.