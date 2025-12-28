La sélection algérienne de football s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025, après sa victoire face au Burkina Faso (1-0), dimanche soir au Stade Moulay El Hassan à Rabat. Cette rencontre comptait pour la deuxième journée du groupe E. Grâce à ce succès, l’Algérie assure également la première place de sa poule.

Un succès acquis dès la première période

Les Algériens ont fait la différence avant la pause. Riyad Mahrez a inscrit l’unique but de la rencontre à la 23e minute, sur penalty. Cette réalisation a permis à l’Algérie de prendre l’avantage et de rejoindre les vestiaires avec un but d’avance (mi-temps 1-0). La suite du match n’a pas modifié le score.

Deux victoires et une qualification anticipée

Ce succès face au Burkina Faso constitue la deuxième victoire consécutive de l’Algérie dans ce groupe E, après celle obtenue lors de la première journée contre le Soudan (3-0). Avec six points au compteur, la sélection algérienne est assurée de terminer en tête de son groupe, avant même la dernière journée de la phase de groupes.

Cette situation permet aux Algériens d’aborder la suite de la compétition avec la qualification déjà acquise pour les huitièmes de finale.

Le classement du groupe E se précise

À l’issue de cette deuxième journée, la deuxième place du groupe est occupée par le Burkina Faso, qui totalise trois points. La sélection burkinabè devance au goal-average le Soudan, vainqueur lors de l’autre rencontre du groupe face à la Guinée Équatoriale (1-0).

Le groupe E reste donc ouvert pour les autres places qualificatives, même si l’Algérie a déjà sécurisé sa position de leader.

Dernière journée programmée le 31 décembre

La troisième et dernière journée du groupe E est prévue le 31 décembre, à partir de 17h00. L’Algérie sera opposée à la Guinée Équatoriale, tandis que le Soudan affrontera le Burkina Faso. Ces rencontres détermineront le classement final du groupe et les équipes qui accompagneront l’Algérie au tour suivant.