La sélection du Soudan a remporté une victoire précieuse face à la Guinée Équatoriale (1-0), dimanche, lors de la deuxième journée du groupe E de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025. La rencontre s’est disputée au Complexe Sportif Mohammed V de Casablanca. Le succès soudanais s’est dessiné en seconde période, à l’issue d’un match fermé et disputé.

Une rencontre longtemps indécise

Les deux sélections ont livré une première période sans but, marquée par l’engagement et la prudence. Les occasions franches ont été rares, chaque équipe cherchant avant tout à préserver son équilibre défensif. Le score est resté vierge jusqu’à la pause, reflétant l’équilibre global des débats.

Un but contre son camp décisif

La décision est intervenue à la 74e minute. Sous la pression soudanaise, le défenseur de la Guinée Équatoriale, Saul Coco, a dévié le ballon dans ses propres filets, inscrivant contre son camp l’unique but de la rencontre. Ce fait de jeu a suffi au Soudan pour prendre l’avantage et conserver son court succès jusqu’au coup de sifflet final.

Le Soudan assure l’essentiel

Après l’ouverture du score, la sélection soudanaise a géré son avance, empêchant son adversaire de revenir dans la partie. La Guinée Équatoriale a tenté de réagir, sans toutefois parvenir à rétablir l’égalité. Le score n’a plus évolué, scellant la victoire du Soudan au terme des 90 minutes.

Le groupe E se poursuit avec une autre affiche

Dans le cadre de la même journée du groupe E, l’autre rencontre oppose l’Algérie au Burkina Faso. Ce match se dispute au Stade Moulay El Hassan de Rabat. L’issue de cette confrontation contribuera à préciser la situation du groupe à l’issue de la deuxième journée de la phase de groupes de la CAN Maroc-2025.

Grâce à ce succès, le Soudan engrange trois points importants dans la course à la qualification, tandis que la Guinée Équatoriale devra s’appuyer sur les prochaines rencontres pour redresser sa situation dans ce groupe E.