Le Grand Stade de Marrakech accueille cette affiche de prestige. La Côte d’Ivoire et le Cameroun s’affrontent pour la CAN 2025. Ce duel oppose deux puissances historiques du football africain. L’enjeu dépasse la simple victoire : il s’agit d’affirmer une suprématie continentale.

Forme

Les deux sélections affichent une dynamique solide. Elles s’appuient sur des cadres titulaires dans les championnats européens. Les Éléphants brillent par leur puissance offensive. En face, les Lions Indomptables misent sur un bloc compact et des transitions rapides.

Classement

Actuellement, les deux équipes luttent pour la tête du Groupe. Une victoire garantit presque une qualification pour le tour suivant. La Côte d’Ivoire occupe la 1ère place, talonnée de près par le Cameroun 2ème.

Face-à-face

Historiquement, les rencontres entre ces deux nations sont électriques. Les statistiques montrent un léger avantage pour la Côte d’ivoire. La dernière confrontation s’est soldée par un score nul.

Joueurs à suivre

Côte d’Ivoire : Wilfried Zaha reste le danger numéro un. Sa technique élimine souvent ses adversaires directs. Franck Kessié stabilise le milieu de terrain.

Cameroun : Bryan Mbeumo porte l’attaque des Lions. Sa vitesse inquiète toutes les défenses. Carlos Baleba s’impose comme le patron de l’entrejeu.

Compositions probables

Les sélectionneurs devraient aligner leurs meilleurs éléments.

Côte d’Ivoire (4-3-3) : Gbohouo – Kossounou, Ndicka, Singo, Konan – Kessié, Fofana, Doumbia – Zaha, Diomandé, Bamba.

Cameroun (4-3-3) : Epassy – Tchamadeu, Malone, Kotto, Tolo – Baleba, Namaso, Ebong – Yongwa, Eyong, Mbeumo.

Stade et horaire du match

Match : Côte d’Ivoire – Cameroun

: Côte d’Ivoire – Cameroun Date : dimanche 28 décembre 2025

: dimanche 28 décembre 2025 Heure : 21:00

: 21:00 Stade : Grand Stade de Marrakech

: Grand Stade de Marrakech TV : beIN Sports 1

: Streaming : plateforme officielle beIN Connect

