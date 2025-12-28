La sélection du Mozambique a battu le Gabon par 3 buts à 2, dimanche, au Grand stade d’Agadir, lors du match de la deuxième journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc-2025. Grâce à ce succès, les Mozambicains décrochent leurs trois premiers points dans la compétition, à l’issue d’une rencontre rythmée et riche en buts.

Un avantage mozambicain construit avant la pause

Le Mozambique a pris l’ascendant en première période. Faisal Bangal a ouvert le score à la 37e minute, concrétisant la domination de son équipe. Quelques minutes plus tard, Geny Catamo a doublé la mise sur penalty (42e), permettant aux siens de creuser l’écart avant la pause.

Le Gabon a toutefois réagi dans le temps additionnel de la première mi-temps. Pierre-Emerick Aubameyang a réduit le score à la 45e+5, maintenant son équipe dans le match au moment de regagner les vestiaires.

Un troisième but décisif au retour des vestiaires

Au début de la seconde période, le Mozambique a de nouveau frappé. Diogo Calila a inscrit le troisième but à la 52e minute, redonnant une avance plus confortable à sa sélection. Ce but s’est avéré décisif dans le déroulement de la rencontre, malgré les tentatives gabonaises pour revenir au score.

Le Gabon n’a pas renoncé et a poursuivi ses efforts. Cette persévérance a été récompensée à la 76e minute, lorsque Alex Moucketou-Moussounda a inscrit le deuxième but gabonais. Malgré cette réduction de l’écart, le score est resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final.

Le groupe F toujours en attente de l’autre affiche

À l’issue de cette rencontre, le Mozambique totalise trois points au classement du groupe F. La physionomie complète de cette poule dépendra également de l’autre match de la deuxième journée. La rencontre opposant le Cameroun à la Côte d’Ivoire est prévue ce soir au Grand stade de Marrakech.

Ce succès permet au Mozambique de rester en course dans le groupe F, tandis que le Gabon devra s’appuyer sur les prochaines rencontres pour améliorer sa situation dans cette phase de groupes de la CAN Maroc-2025.