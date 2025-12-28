La Coupe d’Afrique des Nations propose une affiche majeure ce dimanche 28 décembre 2025 à 21:00. La Côte d’Ivoire affronte le Cameroun au Grand Stade de Marrakech. Le contexte est clair. Les deux équipes visent la première place du groupe. Le stade marocain attend une forte affluence et une ambiance dense.
Contexte et enjeu immédiat
La Côte d’Ivoire arrive avec une victoire lors de la première journée. Le Cameroun affiche le même bilan comptable. Trois points séparent chaque équipe de l’élimination virtuelle. Une victoire place le vainqueur en position idéale pour la qualification. Un nul maintient la pression avant la dernière journée.
Forme et dynamique récente
La Côte d’Ivoire reste sur quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le bloc défensif tient. La transition offensive est rapide.
Le Cameroun montre une dynamique plus irrégulière avec deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. L’équipe alterne pressing haut et phases de repli plus bas.
Classement du groupe
Après une journée :
- 1er : Côte d’Ivoire — 3 points, +1
- 2e : Cameroun — 3 points, +1
- 3e : Mozambique — 3 points
- 4e : Gabon — 0 point
La différence se joue sur les buts marqués et encaissés. Chaque détail compte.
Face-à-face récent
Sur les cinq derniers duels directs, la Côte d’Ivoire compte deux victoires, le Cameroun une, pour un match nul. Les confrontations restent fermées, avec peu d’écart au score.
Joueurs à suivre
- Sébastien Haller (CIV) : point d’appui axial, fixation constante, efficacité dans la surface.
- Vincent Aboubakar (CMR) : leader offensif, jeu dos au but, impact sur coups de pied arrêtés.
Ce qu’on attend du match
La Côte d’Ivoire cherchera la projection rapide après récupération. Le Cameroun tentera d’imposer un rythme physique et des centres précoces. Les duels au milieu seront décisifs. L’intensité devrait monter dès le premier quart d’heure.
Guide pratique
- Match : Côte d’Ivoire – Cameroun
- Date : dimanche 28 décembre 2025
- Heure : 21:00
- Stade : Grand Stade de Marrakech
- TV : beIN Sports 1
- Streaming : plateforme officielle beIN Connect