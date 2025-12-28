La Coupe d’Afrique des Nations propose une affiche majeure ce dimanche 28 décembre 2025 à 21:00. La Côte d’Ivoire affronte le Cameroun au Grand Stade de Marrakech. Le contexte est clair. Les deux équipes visent la première place du groupe. Le stade marocain attend une forte affluence et une ambiance dense.

Contexte et enjeu immédiat

La Côte d’Ivoire arrive avec une victoire lors de la première journée. Le Cameroun affiche le même bilan comptable. Trois points séparent chaque équipe de l’élimination virtuelle. Une victoire place le vainqueur en position idéale pour la qualification. Un nul maintient la pression avant la dernière journée.

Forme et dynamique récente

La Côte d’Ivoire reste sur quatre victoires lors de ses cinq derniers matchs, toutes compétitions confondues. Le bloc défensif tient. La transition offensive est rapide.

Le Cameroun montre une dynamique plus irrégulière avec deux victoires, un nul et deux défaites sur la même période. L’équipe alterne pressing haut et phases de repli plus bas.

Classement du groupe

Après une journée :

1er : Côte d’Ivoire — 3 points, +1

2e : Cameroun — 3 points, +1

3e : Mozambique — 3 points

4e : Gabon — 0 point

La différence se joue sur les buts marqués et encaissés. Chaque détail compte.

Face-à-face récent

Sur les cinq derniers duels directs, la Côte d’Ivoire compte deux victoires, le Cameroun une, pour un match nul. Les confrontations restent fermées, avec peu d’écart au score.

Joueurs à suivre

Sébastien Haller (CIV) : point d’appui axial, fixation constante, efficacité dans la surface.

(CIV) : point d’appui axial, fixation constante, efficacité dans la surface. Vincent Aboubakar (CMR) : leader offensif, jeu dos au but, impact sur coups de pied arrêtés.

Ce qu’on attend du match

La Côte d’Ivoire cherchera la projection rapide après récupération. Le Cameroun tentera d’imposer un rythme physique et des centres précoces. Les duels au milieu seront décisifs. L’intensité devrait monter dès le premier quart d’heure.

Guide pratique

Match : Côte d’Ivoire – Cameroun

: Côte d’Ivoire – Cameroun Date : dimanche 28 décembre 2025

: dimanche 28 décembre 2025 Heure : 21:00

: 21:00 Stade : Grand Stade de Marrakech

: Grand Stade de Marrakech TV : beIN Sports 1

: Streaming : plateforme officielle beIN Connect

⚽ Télécharger le Calendrier PDF