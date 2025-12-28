Bienvenue sur notre direct ! L’Algérie défie le Burkina Faso pour le sommet du groupe E. Le vainqueur validera quasiment son ticket pour les 8es de finale. Coup d’envoi à 18h30.

L’essentiel en un coup d’œil

Affiche : Algérie – Burkina Faso

Algérie – Burkina Faso Compétition : CAN 2025 (Journée 2)

CAN 2025 (Journée 2) Score : 0 – 0 (Match à venir)

0 – 0 (Match à venir) Lieu : Stade Moulay Hassan, Rabat

Stade Moulay Hassan, Rabat Chaîne TV : beIN Sports 1

⚽ Télécharger le Calendrier PDF

Direct Algérie – Burkina Faso

17h15 : 📋 Les compositions officielles sont tombées ! Vladimir Petkovic reconduit son 4-3-3. Mahrez et Bounedjah débutent en attaque. Côté Étalons, Edmond Tapsoba mène la défense. Bertrand Traoré est titulaire sur l’aile.

La composition complète des deux équipes avant le coup de sifflet

L’ambiance dans les tribunes des stades marocains