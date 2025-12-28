Bienvenue sur notre direct ! L’Algérie défie le Burkina Faso pour le sommet du groupe E. Le vainqueur validera quasiment son ticket pour les 8es de finale. Coup d’envoi à 18h30.
L’essentiel en un coup d’œil
- Affiche : Algérie – Burkina Faso
- Compétition : CAN 2025 (Journée 2)
- Score : 0 – 0 (Match à venir)
- Lieu : Stade Moulay Hassan, Rabat
- Chaîne TV : beIN Sports 1
Direct Algérie – Burkina Faso
17h15 : 📋 Les compositions officielles sont tombées ! Vladimir Petkovic reconduit son 4-3-3. Mahrez et Bounedjah débutent en attaque. Côté Étalons, Edmond Tapsoba mène la défense. Bertrand Traoré est titulaire sur l’aile.
La composition complète des deux équipes avant le coup de sifflet
L’ambiance dans les tribunes des stades marocains
𝗜𝗟 𝗘𝗦𝗧 𝗗𝗘 𝗥𝗘𝗧𝗢𝗨𝗥 😭
Après son buzz au Mondial 2022, ce supporter marocain danse à nouveau avec les Sénégalais dans cette CAN 2025 🕺🇲🇦🇸🇳 pic.twitter.com/4VpOE2vu1s
— Vibes Foot (@VibesFoot) December 23, 2025