Le choc Algérie – Burkina Faso CAN 2025 s’annonce décisif pour la tête du groupe E. Les deux sélections s’affrontent ce soir après avoir remporté leur premier match. Découvrez les enjeux, les compositions probables et toutes les infos pour suivre cette affiche en direct.

Contexte

Le match se joue au stade Moulay Hassan de Rabat ce dimanche 28 décembre. L’enjeu est simple : le trône du groupe E. L’Algérie a impressionné lors de son entrée en lice. Le Burkina Faso a arraché une victoire héroïque en fin de match. La pression est forte pour ce sommet. Les tribunes seront pleines pour cette affiche attendue.

Forme

L’Algérie reste sur une dynamique impressionnante. Les Fennecs comptent cinq succès de rang. L’équipe de Vladimir Petkovic étouffe ses adversaires par un pressing haut. Elle maîtrise le ballon et impose son rythme.

Le Burkina Faso affiche une forme identique. Les Étalons ont aussi gagné leurs cinq derniers matchs. Leur style est plus vertical. Ils misent sur des transitions ultra-rapides et une grosse débauche d’énergie.

Classement

L’Algérie occupe la 1re place du groupe E avec 3 points (+3). Le Burkina Faso suit à la 2e place avec 3 points (+1). Un succès ce soir garantit presque la qualification pour les huitièmes de finale. Un match nul maintiendrait le suspense jusqu’à l’ultime journée.

Face-à-face

L’équilibre est parfait entre les deux nations. Sur les 20 dernières confrontations, chaque équipe compte 6 victoires pour 8 nuls [à vérifier]. Leurs trois derniers duels officiels se sont terminés par un score de parité. Les rencontres sont souvent fermées et tactiques.

Joueurs à suivre

Riyad Mahrez (Algérie) : Le capitaine est en feu. Il vient d’inscrire un doublé contre le Soudan. Il oriente le jeu et dicte le tempo sur son aile droite.

Edmond Tapsoba (Burkina Faso) : Le défenseur du Bayer Leverkusen est le pilier des Étalons. Buteur décisif lors du premier match, il devra stopper l’armada offensive algérienne.

Attentes

On attend une bataille tactique intense. L’Algérie va chercher à confisquer le ballon. Le Burkina Faso va exploiter chaque contre-attaque. Le duel physique au milieu de terrain sera la clé du match. L’ambiance à Rabat promet d’être électrique pour ce choc ouest-africain.

