Voici la première partie de la rétrospective des principaux évènements sportifs ayant marqué l’année 2025 (premier trimestre) :

JANVIER

1er Janvier

Tennis – Tournoi de Brisbane – Ons Jabeur et sa partenaire espagnole Paula Badosa éliminées de la compétition de double après leur défaite contre les Russes Mira Andreeva et Diana Schnaider (0-2) en quarts de finale. Le duo Jabeur-Badosa avait remporté leur match précédent contre la Chinoise Hanyu Guo et la Russe Alexandra Panova sur le score de 2-1.

3 janvier

Tennis – Tournoi de Brisbane (30 dec-4 janvier) – Ons Jabeur quitte la compétition après sa défaite en quart de finale devant la Russe Mirra Andreeva 0-2. Elle s’était qualifiée pour les quarts de finale après avoir battu l’Arménienne Elina Avanesyan, en trois sets (2-1) en huitièmes de finale, puis la Russe Ekaterina Alexandrova sur le score de 2-0 au deuxième tour, avant de triompher devant la Chinoise Zheng Saisai (692e) 2-0 dès le premier tour.

5 janvier

Foot – Ligue des champions d’Afrique (Phase des poules/4e J-GrD) au Caire: L’Espérance de Tunis essuye un revers face aux Pyramids FC d’Egypte 2-1.

Foot – Coupe de la Confédération africaine (Phase des Poules/4e J-GrA): Le CS Sfaxien perd face à Simba SC (Tanzanie) 0-1 à Radès.

8 janvier

Tennis – Tournoi d’Adelaïde (WTA 500) – Ons Jabeur éliminée en 8e de finale par la Kazakhe Yulia Antonovna Putintseva (0-2). Jabeur s’était qualifiée pour les 8e aux dépens de l’Américaine Danielle Collins (11e mondiale) en deux sets (2-0).

10 janvier

Handball – Tournoi des Quatre Nations (du 7 au 10 janvier en Pologne): la Tunisie termine sa participation à la dernière place du classement après 3 échecs successfifs face au Japon (33-34), l’Autriche (30-32) et la Pologne (24-33), dans le cadre de ses préparatifs pour le Mondial.

9-12 janvier

Baseball5 – Championnat d’Afrique U18: La Tunisie termine sa participation à la troisième place après avoir battu l’Afrique du Sud, pays organisateur (2-1).

12 janvier

Escrime – Grand Prix de Tunis : Farès Ferjani remporte la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face au Français Patrice Sebastien 8-15.

Foot – Ligue des Champions d’Afrique (5e journée, phase des poules, Groupe D): L’Espérance de Tunis composte son ticket pour les quarts de finale grâce à sa victoire face son hôte Djoliba AC (Mali) 1-0.

Foot – Coupe de la Confédération de football (5e journée, phase de poules): le CS Sfaxien battu par le CS Constantine 0-3 à Constantine, une 5e defaite successive.

Foot – Mondial-2025 (U17 filles) – 1er tour éliminatoire, match aller à Sousse : la Tunisie battue par l’Algérie 0-1.

13 janvier

Tennis – Open d’Australie : Pour sa première participation à un tournoi de Grand Chelem, Aziz Dougaz s’incline au premier tour face au Japonais Yoshihito Nishioka (6-3, 4-6, 6-7, 3-6).

18 janvier

Tennis – Open d’Australie (12-26 janvier) : Ons Jabeur éliminée du troisième tour après sa défaite devant l’Américaine Emma Navarro 1-2. Jabeur avait auparavant éliminé la Colombienne Camila Osorio (2-0) et l’Ukrainienne Anhelina Kalinina (2-0).

13-16 janvier

Tennis de table – WTT Youth Contender – La sélection tunisienne remporte 7 médailles (1 or, 2 argent et 4 bronze). L’unique médaille d’or est revenue à Eya Saidi (simple filles U11).

25 janvier

Handball – Championnat du Monde au Danemark, du 14 janvier au 2 février: La Tunisie termine sa participation à la 22e place. Au tour préliminaire, la Tunisie bat l’Algérie (26-25) et concède deux défaites contre le Danemark (21-32) et l’Italie (25-32). Au tour principal, le sept national subit trois défaites face à la Suisse (26-37), la République Tchèque (26-32) et l’Allemagne (31-19).

27 janvier

Handball – Tournoi du Cheikh Mohamed Bin Khaled Al Qassimi (du 21 au 28 janvier): Le Club Africain s’incline en finale face à l’équipe allemande Melsungen MT (25-31). La formation clubiste s’était qualifiée en finale aux dépens de Sharjah SC, club organisateur (28-27).

24 janvier au 2 février

Basket – Tournoi international de Dubaï – La Tunisie termine 2e après sa défaite face à la formation libanaise Beïrut 72-80. Le cinq national s’était qualifié pour la finale en battant Strong Group (Philippines) 68-63 après avoir éliminé en quart de finale la formation jordanienne de Amman United (93-83).

28-29 janvier

Tennis de table – WTT Star Contender, double mixte, U19 (Doha-2025) : Wassim Essid décroche l’or avec l’Indienne Sayali Wani après avoir battu le duo composé du Sud-coréen Choi Ji-Wook et de la Philippine Rhynne Cruz 3-2.

En simple garçons (U17), Wassim Essid a décroché la médaille d’argent après sa défaite en finale devant le Sud-coréen Lee Seungsoo 3-1.

FEVRIER

2 février

Tennis – Coupe Davis: La Tunisie bat l’Ukraine (3-2) et accède au Groupe Mondial I.

6 février

Tennis – Tournoi d’Abu Dhabi (3-8 février) : Ons Jabeur éliminée après sa défaite en demi-finale devant la Kazakhe Elena Rybakina 1-2. Elle a éliminé en quarts de finale la Japonaise Wakana Sanobe 2-0 après avoir écarté au tour précédent la Lettone Elena Ostapenko 2-0.

5-7 février

Taekwondo – Championnat arabe toutes catégories à Al Fujairah (EAU) : La sélection nationale cadets, juniors et séniors Femmes et Hommes termine avec 25 médailles (12 or, 5 argent et 8 bronze).

8 février

Tennis de table – WTT Feeder series Doha-2025 : Wassim Essid remporte la médaille d’argent du double mixte avec l’Allemande Josephina Neumann, après s’être incliné en finale face aux Chinois Yuan Licen et Fan Shuhan (2-3).

13 février

Tennis – Masters 1000 de Doha (9-15 février) : Ons Jabeur éliminée en quarts de finale après sa défaite devant la Lettone Jelena Ostapenko (0-2). Aux tours précédents, Jabeur avait battu successivement McCartney Kessler (USA), Qinwen Zheng (Chine) et Sofia Kenin (USA) avec le même score de 2-0.

10 février

Taekwondo – Tournoi international d’Al Fujairah : Médaille d’or pour la Tunisienne Chaima Toumi (-57 kg).

Football : Nomination de Sami Trabelsi, nouveau sélectionneur national de l’équipe séniors.

10-13 février

Para-athlétisme – Grand Prix de Dubaï : Yassine Gharbi décroche la médaille d’or du 400 m chaises (T54) en parcourant la distance en 46 sec 52, l’argent du 800 m chaises (T54) en 1:34.32 et du 5000 m en 10:12.17 ainsi qu’une médaille de bronze au 1500 m (T54) en 3:01.01.

Walid Ktila remporte pour sa part la médaille d’or du 800 m chaises (T34) en 1:40.33.

14-15 février

Rugby à VII – Championnat arabe à Alexandrie (Egypte) : La sélection tunisienne féminine conserve le titre en battant son homologue égyptienne (38-0). Les Tunisiennes avaient remporté tous leurs matches, notamment en poules contre l’Arabie Saoudite (70-0), le Liban (39-0), les Emirats (27-0) et la Jordanie (48-0).

15 février

Athlétisme – Meeting Indoor de Lyon : le coureur tunisien Mohamed Amine Jhinaoui décroche la médaille de bronze au 3000 m steeple en 7:46.49.

15-16 février

Judo – Open de Tunis: La sélection tunisienne séniors dames et hommes termine avec un total de 13 médailles (3 argent et 10 bronze). La sélection juniors (filles et garcons) récolte de son côté 10 médailles (4 or, 3 argent et 3 bronze) et les cadets (filles et garçons) 28 médailles (5 or, 7 argent et 16 bronze).

16 février

Football – Supercoupe de Tunisie 2023-2024 : L’Espérance de Tunis remporte le titre aux dépens du Stade Tunisien 2-0 et s’adjuge son 7e sacre.

16-22 février

Tennis – Open de Dubaï (WTA 1000) : Ons Jabeur quitte le tournoi dès le premier tour après sa défaite devant Peyton Stearns (USA) en deux sets.

23 février

Basket-ball – Afrobasket 2025 (2e fenêtre des qualifications) : La Tunisie conserve son leadership et assure sa qualification pour la phase finale après deux victoires face au Kenya par forfait (20-0) et la Guinée (64-63) et une défaite contre l’Angola (62-73).

Judo – Open d’Alger (seniors) : La Tunisie termine avec 11 médailles (5 or, 2 argent et 4 bronze).

24 février

Tennis de table – Coupe d’Afrique des clubs champions, au palais des sports d’El Menzah : la Raquette d’or de Bizerte remporte la deuxième place après sa défaite en finale face au ENPPI égyptien (2-3).

MARS

7 mars

Tennis – Challenger de Thionville, en France : Aziz Dougaz éliminé en quart de finale par le Croate Borna Coric (0-2). Il avait atteint les quarts de finale en s’imposant face au Français Tom Paris (2-0), puis contre le Japonais Yuta Shimizu (2-0)

Tennis – Indian Wells (double dames) : Ons Jabeur et sa partenaire Jule Niemeier éliminées en 16e de finale face à la paire composée de Nicole Melichar (USA) et Timea Babos (Hongrie) 1-2.

8 mars

Tennis – Indian Wells (simple) : Ons Jabeur Ons Jabeur sort du 2e tour après sa défaite face à l’Ukrainienne Dayana Yastremska (0-2).

10 mars :

Natation – 17e Meeting de Béthune (France) : Jamila Boulakbèche décroche trois médailles (2 argent au 1500 m NL et au 400 m NL et une bronze au 800 m NL) et établit un nouveau record national du 1500 m NL.

16 mars :

Karaté – Premier League de la WKF, à Hangzhou, en Chine : Wafa Mahjoub obtient la médaille de bronze des -61 kg (kumité) en battant la Belge Maryam Ajaray lors des repêchages.

19 mars :

Football – Mondial-2026 (qualifications/GrH/5e J) : La sélection tunisienne bat le Liberia en déplacement (1-0) et conforte son leadership du groupe.

22 mars :

Tennis – Masters de Miami : Ons Jabeur quitte la compétition face à l’Italienne Jasmine Paolini en raison d’une blessure, lors du match des 16es de finale. Elle avait éliminé la Tchèque Katerina Siniakova en deux sets (6-4, 7-6) lors du deuxième tour du tournoi.

23 mars :

Tennis – Tournoi Santo Domingo (Dominique): Aziz Dougaz perd en finale face au Tchèque Peter Branklisch (1-2).

25 mars :

Football – Mondial-2026 (qualifications/GrH/6e J) : La sélection tunisienne bat le Malawi (2-0) à Radès et conforte son leadeshi du groupe.