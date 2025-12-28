Un choc au sommet du football africain est au programme ce dimanche 28 décembre 2025. Dans le cadre de la 2e journée de la Coupe d’Afrique des Nations, la Côte d’Ivoire affronte le Cameroun dans une rencontre très attendue entre deux géants du continent.

Le match se disputera au stade de Marrakech (Maroc), avec un coup d’envoi prévu à 22h00. Un rendez-vous décisif pour la suite de la phase de groupes, qui promet intensité et spectacle.

Sur quelle chaîne regarder Côte d’Ivoire – Cameroun ?

La rencontre Côte d’Ivoire – Cameroun sera diffusée en direct sur beIN Sports 1. Le diffuseur officiel de la CAN proposera une couverture complète de l’événement, incluant un avant-match, des analyses en plateau ainsi que les commentaires en direct.

Les abonnés pourront suivre la rencontre aussi bien à la télévision qu’en streaming, sur l’ensemble de leurs appareils connectés.

Comment voir le match en streaming ?

Pour regarder le match en streaming, il est nécessaire de disposer d’un abonnement beIN Sports. La diffusion est accessible via :

l’application beIN Sports Connect

les services TV et streaming proposés par les fournisseurs d’accès à Internet

Il est recommandé de se connecter dès 22h00 afin de profiter de l’avant-match, avec les compositions officielles, les dernières informations et l’analyse des enjeux.