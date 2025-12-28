La Bourse de Tunis a clôturé la semaine du 22 au 26 décembre 2025 sur une note globalement positive, dans un contexte marqué par une activité modérée, typique de la fin d’année. Malgré des volumes en retrait, les principaux indicateurs ont fait preuve de résilience, traduisant une confiance prudente des investisseurs.

Le TUNINDEX s’est établi à 13 270 points, affichant une légère hausse hebdomadaire de 0,16 %, tandis que le TUNINDEX20 a progressé de 0,28 %. Sur l’ensemble de l’année 2025, les performances restent solides, avec des gains supérieurs à 33%, confirmant la tendance haussière de fond du marché tunisien.

Une activité concentrée en fin de semaine

L’essentiel des échanges s’est concentré sur la séance du vendredi 26 décembre, qui a représenté près de 38% des capitaux hebdomadaires. Au total, plus de 100 millions de dinars ont été traités sur la cote, pour un volume global dépassant 293 millions de dinars, signe d’un réveil ponctuel de l’activité après plusieurs séances prudentes.

Les secteurs financiers en soutien

Sur le plan sectoriel, les matériaux de base, les assurances et les banques se sont distingués par leurs performances positives, jouant un rôle de soutien pour le marché. À l’inverse, les industries, les services financiers et la distribution ont terminé la semaine en léger repli, illustrant une rotation sectorielle classique dans un environnement de liquidité réduite.

Des performances contrastées selon les valeurs

Côté actions, TPR et Tunis Re ont dominé les échanges en termes de capitaux, tandis que UADH s’est illustrée comme la meilleure performance hebdomadaire. À l’opposé, certaines petites capitalisations ont enregistré des baisses marquées, rappelant la sélectivité accrue des investisseurs.

Une consolidation avant la clôture de l’exercice

En définitive, cette dernière semaine pleine de 2025 apparaît davantage comme une phase de consolidation sereine que comme un mouvement directionnel fort. Les investisseurs abordent ainsi la fin de l’année avec prudence, tout en conservant une lecture positive des perspectives de long terme du marché tunisien .

Performance sectorielle (hebdomadaire)

Secteurs en hausse

Matériaux de base : +1,97 %

Assurances : +1,85 %

Produits ménagers & soins personnels : +1,04 %

Bâtiment & matériaux de construction : +0,91 %

Banques : +0,49 %

Secteurs en repli

Industries : -1,13 %

Services financiers : -0,90 %

Agroalimentaire & boissons : -0,67 %

Distribution : -0,65 %

👉 Rotation sectorielle claire : arbitrage depuis les secteurs défensifs/consommation vers les financières et matériaux

Liquidité & valeurs les plus actives

Top 5 en capitaux échangés

TPR : 22,3 MD TND

TUNIS RE (TRE) : 15,4 MD TND

MAGASIN GÉNÉRAL (MAG) : 6,5 MD TND

BIAT : 5,0 MD TND

SAH : 4,5 MD TND

➡️ Forte concentration des flux sur TPR et TRE, confirmant leur statut de valeurs de rotation tactique

Palmarès des performances

Meilleures progressions

UADH : +7,14 %

TPR : +5,02 %

MPBS : +4,88 %

ATB : +4,44 %

STAR : +3,81 %

Plus fortes baisses

SIPHAT : -12,56 %

STIP : -8,15 %

TUNINVEST-SICAR : -7,16 %

TAWASOL GP HOLDING : -6,82 %

MAGASIN GÉNÉRAL : -6,20 %

👉 Dispersion élevée des performances, signe d’un marché très sélectif

Lecture stratégique (Analyste)

✔️ Points positifs

Indices en territoire positif

Fin de semaine dynamique

Banques et assurances soutiennent le marché

Maintien de la tendance haussière annuelle

⚠️ Points de vigilance

Faible profondeur de marché (effet saisonnier)

Pression persistante sur industries & distribution

Volatilité élevée sur les small & mid caps

🎯 Conclusion – Verdict Hebdomadaire

Semaine de consolidation constructive, avec une légère orientation haussière, une rotation sectorielle active et des opportunités tactiques ciblées sur certaines valeurs liquides.

📌 Biais marché court terme : Neutre à légèrement haussier

📊 Conviction : 6,5 / 10

(Source : La semaine boursière – BVMT du 22 au 26 décembre 2025)