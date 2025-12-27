La Tanzanie et l’Ouganda ont fait match nul (1-1), samedi soir au stade Al Madina à Rabat, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc 2025. Une rencontre marquée par deux penalties transformés, un troisième manqué dans le temps additionnel et un résultat qui laisse les deux sélections dans une situation délicate au classement.

La Tanzanie frappe la première

Après une première période sans but, la Tanzanie a ouvert le score à la 59e minute. Simon Msuva a transformé un penalty, permettant à son équipe de prendre l’avantage et de croire avoir fait le plus dur dans cette rencontre disputée en soirée à Rabat.

Ce but a longtemps placé la Tanzanie en position favorable, face à une sélection ougandaise en quête de réaction après sa défaite lors de la première journée.

Réaction ougandaise en fin de match

Malgré ce retard au score, l’Ouganda est parvenu à revenir dans la partie à dix minutes du terme. Uche Ikpeazu a égalisé à la réception d’un centre précis de Denis Omedi, relançant totalement le suspense dans cette rencontre du groupe C.

Les Ougandais ont ensuite eu l’opportunité de faire basculer le match en leur faveur dans le temps additionnel. Allan Okello a toutefois manqué un penalty à la 90e+1 minute, laissant filer une occasion de décrocher trois points précieux.

Un résultat qui n’arrange personne

Ce match nul ne satisfait aucune des deux équipes. La Tanzanie comme l’Ouganda restaient sur une défaite lors de la première journée. La sélection tanzanienne s’était inclinée face au Nigeria (2-1), tandis que l’Ouganda avait perdu contre la Tunisie (3-1).

Dans ce contexte, le partage des points complique la situation des deux sélections, qui peinent à se repositionner dans la course à la qualification.

Classement du groupe C après le nul

À l’issue de cette rencontre, la Tanzanie et l’Ouganda occupent les troisième et quatrième places du groupe C avec un seul point chacune. Elles se retrouvent derrière la Tunisie et le Nigeria, crédités de trois points, qui s’affrontent ce soir dans le match au sommet de cette deuxième journée de la CAN.

Il est à noter que la Tanzanie et l’Ouganda co-organiseront, aux côtés du Kenya, la prochaine Coupe d’Afrique des Nations prévue en 2027.