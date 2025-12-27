La 2e journée de la phase de groupes de la CAN 2025 se poursuit ce samedi 27 décembre au Maroc. En soirée, la Tunisie affronte le Nigeria dans un duel entre deux équipes victorieuses lors de la 1re journée.

Un match pour prendre l’avantage dans le groupe C

Nigeria–Tunisie est présenté comme un match de haut de tableau dans le groupe C, avec un enjeu direct sur la course à la qualification pour la phase à élimination directe. Les deux sélections ont remporté leur premier match et comptent 3 points chacune.

Horaire et lieu

Le coup d’envoi est programmé à 21h00 au Complexe sportif de Fès (Maroc).

Repère horaire : la Tunisie est en UTC+1 (CET).

Diffusion annoncée

La rencontre sera diffusée en direct sur beIN Sports 1.

Résultats récents et contexte de la journée

Avant ce choc, le groupe C a vu le Nigeria lancer son tournoi par une victoire 2–1 contre la Tanzanie, tandis que la Tunisie s’est imposée 3–1 face à l’Ouganda.

Dans le reste du programme du samedi, WMC mentionne également Ouganda–Tanzanie (18h30) avant Nigeria–Tunisie (21h00), ainsi que des affiches de groupe D dans l’après-midi.

Côté pays hôte, le Maroc a été tenu en échec par le Mali (1–1) lors d’un match de groupe joué vendredi.