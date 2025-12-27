La Coupe d’Afrique des Nations 2025 (CAN 2025), organisée au Maroc, poursuit son déroulement avec des rencontres décisives et une attention médiatique soutenue à l’échelle du continent africain. Sur les dernières 24 heures, l’actualité sportive s’est concentrée sur les résultats de matchs, la situation des groupes et les enjeux de qualification pour la phase à élimination directe.

Matchs et dynamique de groupes

Plusieurs rencontres disputées récemment ont eu un impact direct sur les classements. Des sélections traditionnellement attendues parmi les favoris ont consolidé leur position, tandis que certaines équipes considérées comme outsiders ont enregistré des résultats importants pour rester en course. Les médias sportifs africains soulignent notamment l’intensité tactique des matchs et la prudence affichée par certaines équipes à l’approche des dernières journées de groupes.

Focus sur le pays hôte

Le Maroc, pays organisateur de la CAN 2025, continue d’évoluer sous une forte pression sportive et médiatique. Les Lions de l’Atlas bénéficient d’un large soutien du public local dans les différents stades, un facteur régulièrement mentionné par la presse sportive régionale. Les performances du pays hôte sont analysées sous l’angle de la gestion physique de l’effectif et de la préparation des prochaines échéances.

Organisation et cadre de la compétition

La Confédération africaine de football (CAF) poursuit la coordination du tournoi en lien avec les autorités marocaines. Les infrastructures, la logistique et la couverture médiatique sont jugées globalement conformes aux standards attendus pour une compétition continentale majeure. Les médias africains mettent en avant la fluidité de l’organisation et l’affluence dans les enceintes sportives.

Enjeux à court terme

À l’issue de cette séquence de 24 heures, les regards se tournent vers les prochaines rencontres, décisives pour l’accès aux huitièmes de finale. La CAN 2025 entre progressivement dans une phase où chaque point compte, renforçant l’intérêt sportif et médiatique à l’échelle africaine.

Résultats clés et rencontres du jour

✔ Benin obtient sa première victoire en CAN

Bénin a remporté sa première victoire historique en CAN en battant le Botswana 1–0 à Rabat grâce à un but de Yohan Roche.

✔ Sénégal et RD Congo se neutralisent dans un match serré

Sénégal 1–1 RD Congo : Sadio Mané a égalisé après l’ouverture du score des Léopards, laissant les deux équipes bien placées pour la qualification.

Performances des favoris

Maroc tenu en échec par le Mali

Le Maroc a fait match nul 1–1 contre le Mali, mettant fin à sa série de victoires et l’obligeant à attendre son sort pour la qualification. Brahim Díaz a marqué sur penalty pour les Lions de l’Atlas avant l’égalisation malienne.

Égypte première qualifiée pour les huitièmes

L’Égypte s’est imposée 1–0 contre l’Afrique du Sud grâce à un penalty de Mohamed Salah, assurant sa place en phase éliminatoire.