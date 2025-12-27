Le duel très attendu entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun, prévu dimanche au Grand Stade de Marrakech pour le compte de la 2e journée du groupe F de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, s’annonce disputé et riche en intensité, à en croire les déclarations des deux sélectionneurs lors de la conférence de presse d’avant-match.

Côté ivoirien, le sélectionneur Emerse Faé a assuré que les Éléphants aborderont cette affiche avec « beaucoup de sérénité et de concentration », malgré la pression entourant ce choc africain. Qualifiant la rencontre de « défi particulier » face à un Cameroun habitué aux grands rendez-vous, le technicien a estimé que cette pression pouvait constituer un moteur pour pousser ses joueurs à se surpasser. Il s’est également montré confiant quant à l’état d’esprit du groupe, évoquant une sélection soudée et une ambiance positive. Sur le plan tactique, Faé a insisté sur la maîtrise du ballon, l’efficacité dans les deux surfaces et la capacité à imposer le rythme dès l’entame.

De son côté, le sélectionneur camerounais David Pagou a décrit cette confrontation comme un « derby africain intense » qui se jouera « sur des détails infimes ». Soulignant la concentration et la préparation de ses joueurs, il a reconnu la qualité de la Côte d’Ivoire, tenante du titre et favorite sur le papier, tout en affirmant que les Lions Indomptables avaient leurs propres atouts. Pagou a mis l’accent sur l’organisation collective, la discipline défensive et la capacité à rester compacts face aux temps forts ivoiriens, appelant ses joueurs à faire preuve de courage et de la traditionnelle « grinta camerounaise ».

Les deux techniciens s’accordent ainsi sur l’extrême difficulté de la rencontre, qui opposera deux sélections en tête du groupe F avec trois points chacune. Un succès permettrait de prendre une option sérieuse sur la qualification pour la suite de la compétition, dans un match aux enjeux déjà déterminants.