La sélection tunisienne devrait s’aligner avec Aymen Dahmene dans les buts, épaulé en défense par Ali Abdi, Montassar Talbi, Dylan Bronn et Yan Valery, à l’occasion de son match face au Nigeria, prévu ce samedi dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

Le milieu de terrain serait composé de Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi et Ellyes Skhiri, tandis que le secteur offensif devrait être animé par Hannibal Mejbri, Elias Achouri et Hazem Mastouri.

Cette rencontre se disputera au stade de Fès, avec un coup d’envoi programmé à 21h00.