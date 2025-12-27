Le ministère de l’Éducation a publié, vendredi soir, le calendrier des épreuves écrites des examens nationaux pour l’année scolaire 2025-2026.

Les épreuves de la session principale de l’examen du baccalauréat se dérouleront les 3, 4, 5, 8, 9 et 10 juin 2026, tandis que celles de la session de contrôle auront lieu les 29 et 30 juin ainsi que les 1er et 2 juillet 2026.

Quant au concours d’entrée aux collèges pilotes, les épreuves se tiendront les 22, 23 et 24 juin 2026.

S’agissant de l’examen du certificat de fin de l’enseignement de base général et technique, les épreuves auront lieu les 18, 19 et 20 juin 2026.