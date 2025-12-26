Le sélectionneur de l’équipe nigériane de football, Éric Chelle, a affirmé que la rencontre face à la Tunisie, prévue samedi au grand complexe de Fès, s’annonce difficile. Ce match compte pour la deuxième journée du groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).

S’exprimant en conférence de presse d’avant-match, le technicien nigérian a souligné la qualité de l’adversaire tunisien et l’exigence de cette confrontation entre deux sélections habituées aux joutes continentales.

« Jouer contre la Tunisie ne sera pas facile »

« Jouer contre la Tunisie qui fait partie de ces équipes qui ont une identité, ne sera pas facile », a déclaré Éric Chelle. Le sélectionneur a insisté sur la nécessité pour ses joueurs d’être pleinement prêts face à une équipe qui a su bien entrer dans la compétition.

Il a rappelé que les Aigles de Carthage ont réussi leur premier match contre l’Ouganda, ce qui renforce, selon lui, la difficulté de la tâche. « Il faut être prêt face à cette équipe qui a su rentrer dans la compétition lors de son premier match », a-t-il précisé.

Une préparation axée sur l’intensité

Pour aborder ce rendez-vous, le staff technique nigérian a mis l’accent sur l’intensité des séances d’entraînement. « Nous avons mis plus d’intensité dans les entraînements en perspective de ce match », a expliqué Chelle, ajoutant que son équipe reste concentrée pour livrer « un grand match » face à une sélection réputée pour son jeu collectif.

Interrogé sur d’éventuelles faiblesses défensives de son équipe, le sélectionneur a tenu à rassurer. « Rien ne me dérange, j’ai confiance en mes joueurs », a-t-il affirmé, mettant en avant l’équilibre de son effectif, avec « une très bonne attaque, un très bon milieu et une solide défense ».

Ndidi confiant avant un match « très important »

Présent également en conférence de presse, l’international nigérian Wilfried Ndidi s’est montré confiant quant aux capacités de son équipe à remporter cette rencontre, qu’il a qualifiée de « très importante » pour la suite du tournoi.

Le milieu de terrain a reconnu le contexte particulier entourant la sélection nigériane, tout en assurant que le groupe reste concentré. « En effet, nous ne sommes pas qualifiés à la Coupe du monde, mais nous ne sentons aucune pression », a-t-il indiqué. Selon lui, l’équipe est pleinement focalisée sur la CAN et consciente de ses objectifs.

L’autre match du groupe C

Dans l’autre rencontre de cette deuxième journée du groupe C, l’Ouganda affrontera la Tanzanie, le même jour, à Rabat. Ce duel entre deux sélections d’Afrique de l’Est s’annonce disputé.

Ce match constitue également un avant-goût de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue en 2027 et coorganisée par l’Ouganda, la Tanzanie et le Kenya.