Le marché a affiché un mouvement oscillatoire sur la semaine écoulée, avant de terminer sur une note globalement haussière (+0,2 %, à 13270 points).

L’indice de référence affiche un parcours boursier fructueux en 2025 (une performance de 33,3 %), selon l’analyse hebdomadaire de Tunisie Valeurs pour la semaine du 22 au 26 décembre 2025.

Le rythme des échanges a été bien soutenu sur la semaine écoulée. Un flux de 88 millions de dinars (MD) a été échangé sur le marché. Ce montant tient compte de la réalisation de 9 transactions de bloc sur plusieurs actions cotées. Les plus importantes transactions ont porté les titres TPR (3 transactions pour 21,6 MD), TUNIS RE (2 transactions pour 15,2 MD) et MAGASIN GENERAL (une transaction pour 6,4 MD).

Analyse des valeurs :

Le titre STAR s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action de la compagnie d’assurance n°1 en Tunisie s’est envolée de 17,7 %, à 61,600 D, dans un volume de 1,1 MD.

De son côté, le titre SANIMED a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du spécialiste des articles sanitaires s’est adjugée ue progression de 7,5 %,à 0,570 D, dans un flux très limité de 2 mille dinars.

Le titre TPR a chapeauté le palmarès des échanges sur la semaine. L’action de l’extrudeur d’aluminium a gagné 5 %, à 11,300 D, en alimentant le marché avec des capitaux fournis de 22,3 MD.

A contrario, SIPHAT a affiché un parcours boursier décevant sur la semaine passée. L’action de la société pharmaceutique s’est repliée de 16,4 %, à 3,760 D. La valeur a été transigée à hauteur de 2 mille dinars seulement.

Le titre MAGASIN GENERAL n’est pas parvenu à se distinguer sur la semaine. L’action du spécialiste de la grande distribution a accusé une baisse de –6,2 %, à 9,990 D. La valeur a animé le marché avec des échanges de 6,5 MD.