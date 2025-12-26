La situation météorologique sera favorable, à partir de cet après-midi, à la chute de pluies éparses et temporairement orageuses sur le nord et localement le centre.

Ces précipitations seront abondantes, l’après-midi et au cours de la nuit, notamment, dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Monastir, Zaghouan, Grand Tunis et Bizerte, a indiqué l’Institut national de la météorologie (INM), dans un bulletin de suivi publié vendredi.

Les quantités maximales varieront entre 30 et 50 mm et atteindront localement 80 mm avec des chutes de grêle et le vent soufflera fort lors de l’apparition des cellules orageuses.

Samedi, 27 décembre 2025, le temps sera marqué par des précipitations sur les régions Est du nord et du centre. Ces précipitations seront orageuses, notamment, dans la région du Cap Bon.